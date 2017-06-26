Водитель загоревшегося на бульваре Мира «Мерседеса» рассказал подробности ДТП (фото+видео)

«У меня было два выбора: либо я врезаюсь в них, либо я рискую и ухожу вправо»

В ночь с 22 на 23 июня на бульваре Мира «Мерседес Бенц» перелетел через бордюр, врезался в колонны на входе ресторана и загорелся. 18-летний владелец сгоревшего авто рассказал свою версию произошедшего. Карагандинец говорит, что ехал по бульвару Мира в районе «пятака», где обычно стоят таксисты, когда его грубо «подрезали».

— Вот если перед рестораном «Nori» поворачивать налево, там есть «пятак». Оттуда вылетело две машины, — рассказывает хозяин авто. — Одна — в первый ряд, а вторая — в мой ряд. Я понял, что сейчас будет столкновение. У меня было два выбора: либо я врезаюсь них, либо я рискую и ухожу вправо. «Тойота Лэнд Крузер» стала уходить еще больше на меня, в итоге я врезаюсь в его заднее колесо и меня дальше толкает вправо. Я врезался в бордюр и у меня сработали подушки безопасности. Дальше я врезался в ресторан и моя машина загорелась.

Владелец «Мерседеса» смог самостоятельно выбраться из машины. Авто тем временем начало гореть. Сначала машина еле тлела, а потом огонь стал распространяться.

-Я в шоковом состоянии из машины выбрался, ко мне подбежали прохожие, — рассказывает водитель. — Остановились машины. Люди вытащили огнетушители. Но ни один огнетушитель не сработал. С ресторана вынесли большой огнетушитель. Человек начал тушить капот, а его нужно было откинуть. Этого не сделали, поэтому пламя стало распространяться дальше. Потом ждали пожарных. Они приехали, но уже было поздно. Весь перед сгорел.

В шоковом состоянии, попавший в аварию карагандинец, не ощущал боли. Потом, когда он начал немного приходить в себя, уже почувствовал себя плохо. На «скорой» его доставили в больницу. У парня многочисленные ушибы и перелом носа. После осмотра врачами, он обратно вернулся на место ДТП и каково же было его удивление, когда в одежде водителя «Тойоты Лэнд Крузер» ходил уже другой человек.

-В одежде того человека, который был за рулем, а я его лично знаю, стоял уже его отец. Он давал показания полиции. Он ездил вместе со мной на освидетельствование, а его сын сбежал домой, — говорит парень.

Владелец «Мерседеса» говорит, что у него есть все доказательства «переодевания на месте ДТП». Утверждает, что этому есть свидетели. Кроме того, камера расположенная на фасаде ресторана, зафиксировала все происходящее. Карагандинец намерен судиться с владельцем «Тойоты Лэнд Крузер» и требовать возмещения ущерба.

В деталях ДТП сейчас разбирается полиция.

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