1 июля 2017 года объявлено рабочим днем в Казахстане

Выходной день переносится на 7 июля.

Постановлением Правительства РК в 2017 году выходной день с 1 июля (суббота) переносится 7 июля (пятницу), передает Today.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Изменения рабочей недели связаны с предстоящим празднованием Дня столицы.

Таким образом, суббота — 1 июля — будет рабочим днем, а отдыхать казахстанцы будут четыре дня подряд — 6,7,8 и 9 июля, с четверга по воскресенье включительно.

День столицы является государственным праздником и отмечается ежегодно 6 июля.