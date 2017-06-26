Выходной день переносится на 7 июля.
Постановлением Правительства РК в 2017 году выходной день с 1 июля (суббота) переносится 7 июля (пятницу), передает Today.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».
Изменения рабочей недели связаны с предстоящим празднованием Дня столицы.
Таким образом, суббота — 1 июля — будет рабочим днем, а отдыхать казахстанцы будут четыре дня подряд — 6,7,8 и 9 июля, с четверга по воскресенье включительно.
День столицы является государственным праздником и отмечается ежегодно 6 июля.
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С 3 в отпуске. Мне в отделе кадров сообщили что 1 на работу не зависимо что я буду и так в отпуске . . . это законно?
Swag
27 июня, 2017 в 20:18