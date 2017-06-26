Во сколько обойдутся детские летние лагеря карагандинцам

Наш топ 5

Лето – веселая пора для ребят. Школа закончилась, начались целых 3 месяца летних каникул. Но эти три месяца рискуют превратиться в скучное тянущееся время, как для ребенка, так и для родителей. Школьников одолевает скука, и родители сталкиваются с вопросом: «Куда отправить ребенка на лето?». Но проблема даже не в том, куда отправить, а скорее в том, где найти на это деньги. И правда, цены на детский отдых оставляют желать лучшего.

Мы предоставляем вам список летних лагерей г. Караганды с ценами и описанием, а выбирать вам:

1. Туристический лагерь «Олимпиус»

За 750 USD лагерь предлагает отдых для школьников в Анталии. Сезон длится 21 день, новый стартует с 16 июля. В стоимость входит:

— 4-местное размещение в кампусе Академии Туризма (площадь комнаты 22 м2);

— 4-х разовое питание;

— ежедневная развлекательная программа;

— курс юного туриста;

— спортивные мероприятия;

— английский в туризме (30 часов);

— обзорная экскурсия по Анталии;

— сертификат от Академии Туризма в Анталии.

2. Городской научный лагерь «Политех»

Лагерь позиционирует себя как научный и познавательный. Сезон длится 10 дней, и стоит это удовольствие 25 000тг. В стоимость входит:

— 3-х разовое питание;

— опыты, эксперименты;

— фильмы о науке;

— экскурсии, квесты;

— уроки программирования;

— английский язык.

Лагерь рассчитан на детей с 9 до 16 лет.

3. Летний тематический образовательный лагерь «Познайка»

Лагерь рассчитан на детей от 5 до 10 лет. График работы с 8:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. Сезон длится месяц, оплата составляет от 40 000. В стоимость входит:

— Экскурсии в зоопарк, ботанический сад, в музеи города Караганды, прогулки на природе, прогулки в центральном парке;

— Подготовка к школе и раннее развитие. Как дополнение к лагерю вы можете посещать занятия по развитию ребенка и подготовке к школе;

— При летнем лагере работают различные кружки, танцы (хореография), таэквон-до, английский язык, шахматы, пение и многое другое;

-В лагере предусмотрено питание для детей.

4. Летний лагерь IT

Лагерь позиционирует себя как современный, оснащенный техникой и новым оборудованием. Рассчитан на детей от 10 до 14 лет. За востребованные технологии и развивающую информацию лагерь просит ни много, ни мало – 40 000 в месяц. В стоимость входит:

— питание и легкие перекусы;

— робототехника;

— разработка игр;

— компьютерная графика;

— выезды на природу.

5. Уникальный летний лагерь дневного пребывания на территории аэропорта «Сары-Арка» — «Улетный лагерь»

Стоимость – 25 000 за 5 дней пребывания в лагере. Рассчитано на детей от 7 до 13 лет. Предлагается ежедневный выезд на территорию аэропорта Сары-Арка и пребывание там в течение 7 часов, с 10 до 18:30. В стоимость входит:

— обзорная экскурсия;

— настольные игры;

— игры на свежем воздухе;

— «час английского и географии»;

— пикники и походы;

— питание.

Цены поднимаются на глазах, и сейчас детский отдых становится не просто средством доступным каждому, а роскошью. Родители не всегда могут позволить своему ребенку такие лагеря, поэтому зачастую приходится довольствоваться бабушкой