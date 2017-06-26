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Лето – веселая пора для ребят. Школа закончилась, начались целых 3 месяца летних каникул. Но эти три месяца рискуют превратиться в скучное тянущееся время, как для ребенка, так и для родителей. Школьников одолевает скука, и родители сталкиваются с вопросом: «Куда отправить ребенка на лето?». Но проблема даже не в том, куда отправить, а скорее в том, где найти на это деньги. И правда, цены на детский отдых оставляют желать лучшего.
Мы предоставляем вам список летних лагерей г. Караганды с ценами и описанием, а выбирать вам:
1. Туристический лагерь «Олимпиус»
За 750 USD лагерь предлагает отдых для школьников в Анталии. Сезон длится 21 день, новый стартует с 16 июля. В стоимость входит:
— 4-местное размещение в кампусе Академии Туризма (площадь комнаты 22 м2);
— 4-х разовое питание;
— ежедневная развлекательная программа;
— курс юного туриста;
— спортивные мероприятия;
— английский в туризме (30 часов);
— обзорная экскурсия по Анталии;
— сертификат от Академии Туризма в Анталии.
2. Городской научный лагерь «Политех»
Лагерь позиционирует себя как научный и познавательный. Сезон длится 10 дней, и стоит это удовольствие 25 000тг. В стоимость входит:
— 3-х разовое питание;
— опыты, эксперименты;
— фильмы о науке;
— экскурсии, квесты;
— уроки программирования;
— английский язык.
Лагерь рассчитан на детей с 9 до 16 лет.
3. Летний тематический образовательный лагерь «Познайка»
Лагерь рассчитан на детей от 5 до 10 лет. График работы с 8:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. Сезон длится месяц, оплата составляет от 40 000. В стоимость входит:
— Экскурсии в зоопарк, ботанический сад, в музеи города Караганды, прогулки на природе, прогулки в центральном парке;
— Подготовка к школе и раннее развитие. Как дополнение к лагерю вы можете посещать занятия по развитию ребенка и подготовке к школе;
— При летнем лагере работают различные кружки, танцы (хореография), таэквон-до, английский язык, шахматы, пение и многое другое;
-В лагере предусмотрено питание для детей.
4. Летний лагерь IT
Лагерь позиционирует себя как современный, оснащенный техникой и новым оборудованием. Рассчитан на детей от 10 до 14 лет. За востребованные технологии и развивающую информацию лагерь просит ни много, ни мало – 40 000 в месяц. В стоимость входит:
— питание и легкие перекусы;
— робототехника;
— разработка игр;
— компьютерная графика;
— выезды на природу.
5. Уникальный летний лагерь дневного пребывания на территории аэропорта «Сары-Арка» — «Улетный лагерь»
Стоимость – 25 000 за 5 дней пребывания в лагере. Рассчитано на детей от 7 до 13 лет. Предлагается ежедневный выезд на территорию аэропорта Сары-Арка и пребывание там в течение 7 часов, с 10 до 18:30. В стоимость входит:
— обзорная экскурсия;
— настольные игры;
— игры на свежем воздухе;
— «час английского и географии»;
— пикники и походы;
— питание.
Цены поднимаются на глазах, и сейчас детский отдых становится не просто средством доступным каждому, а роскошью. Родители не всегда могут позволить своему ребенку такие лагеря, поэтому зачастую приходится довольствоваться бабушкой
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Больше всего понравилась идея лагеря в аэропорту 25000 за 5 дней пребывания в аэропорту, капец. Кто же это у нас такой предприимчивый!? Прям как рабочий день. Правильно аэропорт пустует, пусть хоть детишки сотрудников развлекают.
Зима
26 июня, 2017 в 22:54
Парашюты в летном лагере выдадут? Полы скользкие высота не маленькая! Пришла ж умнику в голову идея, мрамор керамогранитом заменить…
Я
27 июня, 2017 в 09:32
Парашюты в летном лагере выдадут? Полы скользкие высота не маленькая! Пришла ж умнику в голову идея, мрамор керамогранитом заменить…
Я
27 июня, 2017 в 09:32