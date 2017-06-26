Следующую игру «Шахтер» проведет в Караганде

Карагандинский «Шахтер» сообщил о том, что планирует провести следующий домашний поединок против «Актобе» в родных стенах — на стадионе «Шахтер» г. Караганда.

Пресс-служба футбольного клуба «Шахтер» сообщает о том, что планирует провести следующий домашний поединок против «Актобе» в родных стенах – на стадионе «Шахтер» г. Караганда. Игра состоится 2 июля (воскресенье). Предполагается, что матч начнется в 19:00 часов. Окончательное место проведения будет известно после визита комиссии Профессиональной Футбольной Лиги Казахстана по допуску полей.

Напоминаем, что в текущем сезоне до предстоящего дня наша команда была вынуждена проводить домашние матчи в Темиртау на стадионе «Металлург». Поездка в город-спутник на матчи любимой команды для болельщиков сопряжена с многочисленными трудностями: помимо стоимости билета фанатов ждут немаленькие затраты на транспорт туда и обратно, а также время, плохое качество дорог.