Карагандинский «Шахтер» сообщил о том, что планирует провести следующий домашний поединок против «Актобе» в родных стенах — на стадионе «Шахтер» г. Караганда.
Пресс-служба футбольного клуба «Шахтер» сообщает о том, что планирует провести следующий домашний поединок против «Актобе» в родных стенах – на стадионе «Шахтер» г. Караганда. Игра состоится 2 июля (воскресенье). Предполагается, что матч начнется в 19:00 часов. Окончательное место проведения будет известно после визита комиссии Профессиональной Футбольной Лиги Казахстана по допуску полей.
Напоминаем, что в текущем сезоне до предстоящего дня наша команда была вынуждена проводить домашние матчи в Темиртау на стадионе «Металлург». Поездка в город-спутник на матчи любимой команды для болельщиков сопряжена с многочисленными трудностями: помимо стоимости билета фанатов ждут немаленькие затраты на транспорт туда и обратно, а также время, плохое качество дорог.
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Наконец то можно будет наслаждатся игрой любимой команды в родном городе !!!
Да Уш!!!
26 июня, 2017 в 16:51
Нужно бежать, занимать очередь, за билетом.
Да уш!!!
26 июня, 2017 в 18:03
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
фан
26 июня, 2017 в 19:19