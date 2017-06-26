Из-за нарушений в сфере перевозок, уволен руководитель областного управления пассажирского транспорта.
Из-за многочисленных нарушений в работе пассажирского общественного транспорта в Караганде освобожден от занимаемой должности руководитель ответственного за эту сферу управления акимата Карагандинской области, передает Today.kz. Кроме того, акиму Караганды было высказано устное замечание.
Как сообщил на встрече с журналистами по итогам 100 дней своей работы аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, чиновник освобожден от должности из-за нареканий населения к качеству работы пассажирского транспорта.
«Я освободил руководителя управления пассажирского транспорта из-за нарушений в этой сфере. Ранее я создал рабочую группу, которая провела мониторинг, проанализировала ситуацию. Работа по устранению нарушений ведется», — сказал Ерлан Кошанов.
Глава региона дал месячный срок для наведение порядка.
Нарушения в работе общественного транспорта разделены на четыре группы. Первое – отсутствует график движения по маршрутам, на автобусных остановках нет табличек с расписанием.
Второе – не соблюдается заявленное количество автобусов на маршрутах. Третье – в часы пик автобусы зачастую едут мимо остановок, не забирая пассажиров. Четвертое – водители пассажирского транспорта регулярно нарушают правила дорожного движения.
«В тендерной документации заявлены 17 автобусов на маршруте, а выходят ежедневно 9-10. Какая тут может быть регулярность? Вся работа водителей автобусов направлена на получение выручки. Устраиваются гонки за пассажирами», — подытожил Ерлан Кошанов.
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26 июня, 2017 в 15:20