Устное замечание сделано акиму Караганды

Из-за нарушений в сфере перевозок, уволен руководитель областного управления пассажирского транспорта.

Из-за многочисленных нарушений в работе пассажирского общественного транспорта в Караганде освобожден от занимаемой должности руководитель ответственного за эту сферу управления акимата Карагандинской области, передает Today.kz. Кроме того, акиму Караганды было высказано устное замечание.

Как сообщил на встрече с журналистами по итогам 100 дней своей работы аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, чиновник освобожден от должности из-за нареканий населения к качеству работы пассажирского транспорта.

«Я освободил руководителя управления пассажирского транспорта из-за нарушений в этой сфере. Ранее я создал рабочую группу, которая провела мониторинг, проанализировала ситуацию. Работа по устранению нарушений ведется», — сказал Ерлан Кошанов.

Аким Караганды Нурлан Аубакиров получил пока устное замечание, его заместителю объявлено дисциплинарное взыскание.

Глава региона дал месячный срок для наведение порядка.

Нарушения в работе общественного транспорта разделены на четыре группы. Первое – отсутствует график движения по маршрутам, на автобусных остановках нет табличек с расписанием.

Второе – не соблюдается заявленное количество автобусов на маршрутах. Третье – в часы пик автобусы зачастую едут мимо остановок, не забирая пассажиров. Четвертое – водители пассажирского транспорта регулярно нарушают правила дорожного движения.

«В тендерной документации заявлены 17 автобусов на маршруте, а выходят ежедневно 9-10. Какая тут может быть регулярность? Вся работа водителей автобусов направлена на получение выручки. Устраиваются гонки за пассажирами», — подытожил Ерлан Кошанов.