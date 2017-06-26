Официальный представитель МИК Казахстана Альбина Атен рассказала о некоторых правилах поведения на просторах интернета
«В соответствии законом РК «О средствах массовой информации» интернет-ресурс отнесен к СМИ, а информация, размещенная на нем, является продукцией СМИ.
Таким образом, информация, размещаемая на интернет-ресурсе, независимо от его формы собственности, включая социальные сети, должна соответствовать требованиям достоверности и соблюдать законные права и интересы физических и юридических лиц», – сообщила Альбина Атен на информационной площадке Службы центральных коммуникаций.
В соответствии со статьей 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций наказывается штрафом в размере до 5 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
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За использования чужого ника тоже должна быть ответственность,
Капитан у сайта должен быть один !!!
А то развелось сдесь КО как блох у бродячей собаки.
Настоящий КО
26 июня, 2017 в 16:19
Настоящий КО — это я. Остальные — самозванцы. И ты тоже — самозванец.
Капитан Очевидность
26 июня, 2017 в 17:47
Да ничего не развелось
Не получилось, не сбылось
Осталась будка, цепь и кость
Четыре штатные блохи
Меняют ники, ярлыки
Грызутся, скачут как макаки
И шерсть ерошат на собаке
Собака та давно не лает
То спит, то дремлет, то зевает…
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26 июня, 2017 в 18:04
«до 5 МРП либо исправительными работами в том же размере» — Это как понимать?
Водитель
26 июня, 2017 в 19:14
«воиска» —
andrey
26 июня, 2017 в 20:56