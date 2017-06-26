За какие комментарии в соцсетях могут наказать казахстанцев

Официальный представитель МИК Казахстана Альбина Атен рассказала о некоторых правилах поведения на просторах интернета

«В соответствии законом РК «О средствах массовой информации» интернет-ресурс отнесен к СМИ, а информация, размещенная на нем, является продукцией СМИ.

Таким образом, информация, размещаемая на интернет-ресурсе, независимо от его формы собственности, включая социальные сети, должна соответствовать требованиям достоверности и соблюдать законные права и интересы физических и юридических лиц», – сообщила Альбина Атен на информационной площадке Службы центральных коммуникаций.

В соответствии со статьей 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций наказывается штрафом в размере до 5 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.