Карагандинским налоговикам не хватает машин

Дефицит составляет 33 автомобиля

Получило продолжение новость о том, что акимат покупает два автомобиля для департамента государственных доходов Карагандинской области. Оказалось, что нашим налоговикам не хватает служебного транспорта.

Акимат нашей области расщедрился. На прошлой неделе он подарил более сотни служебных машин полицейским. А теперь на очереди налоговики. Для них за счет областного бюджета купят два автомобиля представительского и бизнес-класса за 9 и 7,5 миллионов тенге.

Корреспондент nv.kz обратился в пресс-службу департамента госдоходов. Здесь подтвердили, что закон не запрещает областному акимату помогать налоговикам. Хотя их ведомство финансируется из республиканского бюджета. К сожалению, нам не удалось узнать, для кого предназначены новые автомобили. Зато пресс-секретарь ведомства рассказал, что в департаменте дефицит транспорта. Ему не хватает 33 служебных машин.

Добавим, что электронный конкурс на покупку двух автомобилей не состоялся. Потому что заявку подал только один потенциальный поставщик. Теперь же проведут закупку из одного источника. Ожидается, что машины купят у казахстанского производителя – завода «Азия авто».