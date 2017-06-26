«Почему в таком большом городе у музыкального театра нет своей сцены?»

В Караганде прошла премьера оперетты «Кавказская племянница»

Перед началом оперетты в театре музыкальной комедии ненавязчиво играет легкая музыка. Публика, вначале немного рассеяная, вдумчиво вглядывается в лица актеров. И полная тишина. Тишина тем более удивительная, что в зале практически нет свободных мест. Кто бы знал, что буквально через полчаса в этих стенах будут слышны лишь безудержный смех и громкие овации. Ироничная ретро-история из жизни студентов советского Баку развеселила каждого. Недаром сначала это произведение называлась «Не прячь улыбку».

«Кавказская племянница» была написана в 1969 году. но ретростиль произведения совсем не помешал зрителю погрузиться в атмосферу комических недоразумений. Напротив, в наше время так не хватает светлой, добродушной иронии. Карагандинский зритель с восторгом принял оперетту известного композитора Рауфа Гаджиева. Тем более что режиссер-постановщик комедии — знаменитый в театральном мире человек, заслуженный деятель исусств Азербайджана Али Усубов. Именно ему, в далеком 1969 году художественный руководитель Московского театра оперетты Георгий Ансимов доверил работу над этим произведением. И не прогадал. Вот уже на протяжении полувека спектакль с упехом идет во многих театрах России и ближнего зарубежья. Караганду известный режиссер из Баку посетил еще в 2013 году, когда отмечался 20-летний юбилей международной организации ТЮРКСОЙ. Тогда он поставил в нашем городе комедию «Аршин мал алан». Благодаря этому спектаклю Али Усубов познакомился с руководителем театра музыкальной комедии Амантаем Ибраевым. И тот предложил ему сотрудничество.

В сюжете «Кавказской племянницы» тонко совмещаются любовная тема и интриги, советская реальность, а также отрицательные и положительные человеческие качества. Центральный сатирический персонаж произведения — старик Биберли. Склонность этого человека жить за чужой счет стала его главной личностной чертой. Ради заветной должности он готов на многие необдуманные поступки. А стать он хочет заместителем директора консервного завода. Но в итоге побеждают добро и любовь… Первая красавица и гордость Баку — племянница Биберли Лала, однажды влюбляется в молодого студента Арифа. Их любви придется преодолеть испытания, которые случайно создаст хитрец Биберли. К слову, режиссер Али Усубов считает, что только в Караганде тема любви победила упор на Биберли, и его режиссерские мечты наконец осуществились.

— Я счастлив за постановку этого спектакля именно в Караганде. Я ставил его в трех городах: в Баку, в Волгограде и у вас. И везде он получился разным. Но раньше основной акцент почему-то делался на прохиндея Биберли, который олицетворяет собой хитрость и приспособленчество. А существующая параллельно с ним линия любви двух молодых людей оставалась немного в тени. И я всегда хотел ее выделить, чтобы авантюры Биберли не занимали всю пьесу. Лала и Ариф показывают самые светлые чувства, которые есть в нашем мире. Я не говорил в начале репетиций свою заветную мечту вашим артистам. Они сами это прочувствовали, и я остался доволен их работой, — рассказал Али Усубов.

Впрочем, если говорить откровенно, то это уже на генеральной репетиции гость из Баку был в восторге от ведущих вокалистов театра музкомедии, артистов хора и балета. Но когда Али Усубов только прибыл в Караганду, в его сердце все-таки были сомнения.

— Я посетил театр, послушал певцов и задался вопросом: смогу ли я выполнить ту сверхзадачу, которую поставил перед собой? — говорит Али Усубов. — Когда художник лепит из глины, качество его работы зависит от пригодности материала. Также и у нас режиссеров. Поэтому, прибывая в новый город, всегда возникают какие-то опасения…

Первая репитиция с профессиональной труппой состоялась 26 мая. Оперетту режиссер поставил меньше чем за месяц. Но если с артистами у него проблем не возникало, то другой момент его встревожил всерьез.

— Почему в таком большом городе как Караганда у музыкального театра нет своей сцены? — удивляется известный режиссер. Основные поставновки идут на сцене Дворца культуры. Но у меня возникло чувство, будто ДК принадлежит человеку, который не ратует за процветание музыкального театра. В моем постановочном опыте еще не было ни одного спектакля, генеральная репетиция которого прошла за неделю до премьеры. А ведь я поставил около сорока оперетт в различных городах. Порой дни, в которые должна была быть репетиция, забирали для каких-то других целей. Иногда я репетировал в других залах с двумя или тремя артистами. Перед ними склоняю голову. Как при таких сложностях они умудрились прочувствовать мое произведение… Я не обижаюсь и не хочу оставлять негатив в этом городе. Я лишь хочу привлечь внимание к этой проблеме…