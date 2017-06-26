Пока мы будем иметь такой ограниченный ресурс, те владельцы, которые могут, они конечно будут держать высокую стоимость», — сказал министр журналистам в ходе пресс-конференции международной конференции «Туризм и Энергия Будущего».
Мухамедиулы убежден, что увеличение предложения положительным образом скажется на снижении стоимости отдыха в Казахстане. Ускорить этот процесс призвана новая концепция развития туризма в Казахстане.
«Секрета нет, съездить в Турцию, в Эмираты дешевле, чем на Алаколь и другие зоны отдыха. И поэтому мы сейчас интенсивно работаем (над концепцией развития туризма в Казахстане – прим.ред.)
Что такое концепция — это не просто программа, которую приняли и закрыли, она потом будет иметь подзаконные акты, где мы расписываем все.
И, конечно, она будет обязательна для исполнения для всех органов. И поэтому мы немного спешим и двигаем вперед, чтобы наша концепция была принята поскорее и была реализована», — заключил министр.
Извиняюсь, год-два назад главный архитектор города презентавал проект зоны отдыха на Федоровском водохранилище и уверял, что через год жители Центрального Казахстана будут отдыхать только в этом месте. Предсказывал наплыв инвесторов и зависть турецких отелей. Где это все? На проектно-конкурсную документацию акимат тратит большие деньги? Зачем — поддержать красивую сказку о светлом будующем?
?
26 июня, 2017 в 22:07
Поэтому отдых в палатках теперь практически не доступен, все берега выкуплены, а то, что не выкупили то перегородили, не пройти. Незнаю про Алаколь, но песчанный пляжик Балхаша, перерыли бульдозерами, страшно смотреть. И закон о 50метрах от берега никто не соблюдает. Заборы везде. Территорию огородили, цены взвентили выше мировых, а сервис, про него никто и не слышал!!! 5000койка в цистерне и удобства во дворе. И ладно б это место принадлежало бывшему чабану….
Я
27 июня, 2017 в 08:08
Действительно, на выходных ездил на Балхашское водохранилище. вся поездка мне обошлась в 40000 тг , двое взрослых двое детей. по 10000 на каждого получается. С учетом бензина, пива, шашлыка, ночевки, и продуктов….
Анвар
27 июня, 2017 в 09:45