Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал вопрос дороговизны отдыха на казахстанских курортах и отметил, как его можно сделать дешевле

«Конечно, всех возмущает, что у нас высокие цены, стоимость, но когда будет альтернатива, почему мы интенсивно хотим двигаться, когда будет больше предложения, стоимость упадет, поэтому мы заинтересованы, чтобы оно имело широкий размах. «Конечно, всех возмущает, что у нас высокие цены, стоимость, но когда будет альтернатива, почему мы интенсивно хотим двигаться,, поэтому мы заинтересованы, чтобы оно имело широкий размах.

Пока мы будем иметь такой ограниченный ресурс, те владельцы, которые могут, они конечно будут держать высокую стоимость», — сказал министр журналистам в ходе пресс-конференции международной конференции «Туризм и Энергия Будущего».

Мухамедиулы убежден, что увеличение предложения положительным образом скажется на снижении стоимости отдыха в Казахстане. Ускорить этот процесс призвана новая концепция развития туризма в Казахстане.

«Секрета нет, съездить в Турцию, в Эмираты дешевле, чем на Алаколь и другие зоны отдыха. И поэтому мы сейчас интенсивно работаем (над концепцией развития туризма в Казахстане – прим.ред.)

Что такое концепция — это не просто программа, которую приняли и закрыли, она потом будет иметь подзаконные акты, где мы расписываем все.

И, конечно, она будет обязательна для исполнения для всех органов. И поэтому мы немного спешим и двигаем вперед, чтобы наша концепция была принята поскорее и была реализована», — заключил министр.