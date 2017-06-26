Кто «враг» скорой помощи? Карагандинские полицейские выявили тех, из-за кого вовремя к больным не могут попасть врачи, передает patrul.kz.

Местная полицейская служба ДВД Карагандинской области провела рейд по дорогам облцентра для выявления фактов непредоставления преимущества спецавтотранспорту.

«Не все водители на улицах города спешили уступить дорогу полицейским и карете скорой помощи. Свое поведение на дороге некоторые оправдывали тем, что якобы не слышали сирену или не видели световые сигналы, другие же мотивировали свои действия тем, что просто не захотели пропускать машины.

За один только день проведения акции полицейскими полка дорожно-патрульной полиции к административной ответственности были привлечены пятеро водителей, которые не пропускали скорую помощь, спешащую на вызов», — сообщают в пресс-службе карагандинского ДВД.

Напоминаем, что за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам оперативных служб и специальных машин с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами предусмотрена административная ответственность по ст. 598 КоАП РК «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами» и предусматривает наказание в виде штрафа в размере 7 МРП, или 15 883 тенге (по первой части приведенной статьи КоАП).

В полиции отмечают, что в результате подобных отработок число нарушителей становится меньше. Видимо, водители-хамы наконец стали понимать всю важность работы скорой помощи.