Покорение пандуса

«Каждый день меня выносят из квартиры»

На улицах Караганды инвалида встретишь редко. Они просто не могут передвигаться по городу — препятствия для них встречаются на каждом шагу. Многие из них годами не выходят из собственной квартиры. И хотя власти регулярно рапортуют о том, что у нас для людей с ограниченными возможностями делается очень многое, в областном центре даже элементарных пандусов очень мало. А из тех, что есть, лишь небольшая часть сделана правильно. В большинстве случаев их устанавливают для галочки с грубейшими нарушениями всех мыслимых норм, а порой и вопреки здравому смыслу.

«Буду лично курировать эту работу!»

На прошлой неделе на Координационном совете области снова говорили о социальной защите инвалидов. Глава региона Ерлан Кошанов остался крайне недоволен дежурным отчетом управления координации занятости и социальных программ. Он так его и назвал — «бездушным и чиновничьим». О реальной же ситуации в городе аким узнал от представителей обществ инвалидов.

— Самая главная проблема — это создание доступной окружающей среды. Техническими средствами реабилитации нас обеспечивают. Креслам-коляскам, которые покупают для карагандинцев, завидуют даже в Астане. Но нам же надо как-то передвигаться по городу. Мы много говорим о пандусах. А ведь есть еще инвалиды по слуху, по зрению, для которых объекты также не адаптированы, — сообщил председатель ОО «Центр реабилитации инвалидов «Лайыкты омiр» Александр Ивкин.

В Карагандинской области проживает более 60 тысяч инвалидов. Аким области заявил о необходимости увеличить финансирование мероприятий для улучшения качества жизни инвалидов. Пока что в этом году для социальной поддержки людей с ограниченными возможностями выделено 631,9 миллионов тенге.

— Вот сейчас констатировали, что у нас редко увидишь инвалида на улице, потому что этим людям трудно выйти из дома. Мы все бываем за рубежом, там другая картина. Инвалиды практически ничем не ущемлены, в обществе чувствуют себя на равных. Нам к этому надо стремиться, — заявил Ерлан Кошанов. — Мы должны конкретно подходить к каждому вопросу, системно построить эту работу. Обычно Координационный совет проводил мой заместитель, теперь каждое заседание буду проводить я сам. Буду лично курировать эту работу!

Одного дня с инвалидом-колясочником вполне достаточно, чтобы понять, насколько эти люди сильны духом и какие преграды им приходиться преодолевать ежедневно. Из-за врачебной ошибки Елена Бекиш уже более 20 лет прикована к коляске. Несмотря на сложную судьбу, женщина любит жизнь и не приемлет жалости в свой адрес. Она — любящая жена, успешный работник, прекрасная мать и бабушка. Тем не менее пандусы порой усложняют ее мечту — жить полноценной жизнью. Они практически отсутствуют в старых многоквартирных домах. Елена живет на первом этаже. Но без посторонней помощи она не может преодолеть лестничную площадку.

«Хорошо, что мне есть на кого положиться»

— Хорошо, что мне есть на кого положиться при выходе из дому. А ведь многие инвалиды годами сидят в четырех стенах, — говорит она. — Здоровые люди, пока не столкнутся с этой проблемой, никогда нас не поймут. Чтобы установить пандус в подъезде и при выходе из него, необходимо согласие жильцов подъезда. А это большая редкость. Мои соседи от первого до пятого этажа отказали мне в обустройстве подъезда пандусом. Они боятся, что бабушка ногу сломает, что ребенок упадет или поранится о пандус. Они даже боятся, что пандус повредит стену! Мы пытались их успокоить, ведь есть откидные пандусы, но людей не переубедишь. Поэтому каждый день меня выносят из квартиры.

Но даже если подъезд и оборудован пандусом, при выходе из него начинается настоящий кошмар. Аптеки, магазины, супермаркеты, парикмахерские — во многие учреждения инвалидам путь заказан.

— Градостроители совсем не обращают на это внимание, — возмущена Елена Васильевна. — Есть пандусы, которые вроде как удобные, но в конце они упираются в забор или в бордюр. Порой подымаешься по пандусу, а тебе в лоб стена! Коляска не маленькая, места для разворота совсем нет, поэтому приходится спускаться и подниматься обратно другими способами. Я бы хотела ради эксперимента посадить того, кто утверждает эти пандусы на коляску. Я уверена, инвалиды согласятся даже пожертвовать коляской, чтобы он спустился по пандусу, который утвердил. Но никто из них этого не сделает. Потому что они прекрасно понимают, что на наших пандусах можно разбиться.

Самое важное при установке пандуса — это угол наклона. Согласно международным требованиям, уклон пандуса должен быть не более пяти процентов (соотношение высоты конструкции и ее длины). То есть, чтобы подняться на один метр, наклонная дорожка должна составлять 20 метров. К примеру, невооруженным глазом видно, что пандус в переходе, расположенный возле ЦУМа, далеко не соответствует этой норме. Возможно, никто и никогда там даже не пытался спуститься. Одна мысль об инвалидной коляске на этом пандусе повергает в ужас даже здорового человека. Ширина пандуса, в соответствии с размером коляски, должна быть не менее метра. Обязательной частью конструкции являются поручни, которые следует располагать на высоте 0,7 и 0,9 метров. Поручни должны сопровождать пандус по всей его длине. И, конечно же, при спуске по пандусу внизу инвалида должно встречать пустое пространство, а не высокий забор или огромное дерево. Но эти элементарные требования застройщики порой упускают из виду.

— Я поехала в организацию «Казахтелеком», чтобы оплатить услугу. Пандус у них отвратительный, спуститься и подняться по нему невозможно. На половине пути обрывается поручень. А дальше как? Дальше летите. В офисе Alma TV и вовсе в конце пандуса красуется елочка. Вряд ли они ее уберут, она очень большая. Это необходимо было контролировать при строительстве пандуса. Зачем такие конструкции строить вообще? — задается вопросами Елена Бекиш. — Конечно, меня с трудом затащили по ступенькам. Но ведь хочется действительно беспрепятственно передвигаться по городу и не чувствовать себя ущемленной в правах.

В пример всем организациям Елена привела пандус около театра имени Станиславского. Длинный, удобный, широкий, с поручнями по всей длине, он красиво вписывается в интерьер площадки вокруг театра. Спускаться и подниматься по нему для инвалидов одно удовольствие. А вот конструкцию возле загса женщина вспоминает с особой грустью, так как там проходила регистрация ее дочери.

— Это волнительный момент для многих родителей, в том числе и для меня. Меня поднимали по ступенькам, чтобы я посмотрела регистрацию брака, — вспоминает Елена. — Пандус у них очень крутой, там только детям, как с горочки, спускаться. Поручней и вовсе нет. А теперь представим на минутку, что загс хотят перенести в комплекс «Ак Сарай». Если его не оборудуют пандусами, как же мы туда попадем? И что делать, пропускать регистрацию брака? Надеюсь, застройщики комплекса обратят на это внимание.

Что касается покрытия поверхности пандуса, то оно, естественно, не должны быть скользким или насыпным. Как можно спуститься по пандусу со скользким, плиточным покрытием? Мама Дениса Попова, 16-летнего мальчика с ограниченными возможностями, рассказывает, как ее сын любит супермаркет «Мечта». Конечно, ребенка инвалида хочется порадовать любыми мелочами. И обычный поход в любимый магазин становится для него безграничной радостью. А маме «особенного» ребенка приходится трудно.

— Сейчас болезнь прогрессирует, и мой сын уже не выходит из дома. А когда он еще мог сидеть в коляске, мы гуляли и частенько заходили в этот магазин. Плиточное покрытие я еще могла преодолеть, и то с трудом. Ведь сын растет и становится тяжелее. Поднимать его в одиночку бывало трудно. Я просила прохожих, и мы вместе тащили его по пандусу. Скользила не только коляска, скользила обувь, будь то туфли или кроссовки. Сломанная плитка не позволяла его аккуратно спустить. Мы всегда боялись уронить коляску. Еще и при спуске от одной плитки отломан маленький кусочек. Его давно не чинят, и это сильно мешает, — вспоминает мама Дениса.

«Это лишь обыденная необходимость»

Крутой спуск, скользкое покрытие, узкие пандусы, отсутствие поручней, елочки в конце конструкции — далеко не полный перечень проблем, связанных с пандусами.

— Огромная проблема — отсутствие пандусов внутри больниц, — говорит Елена Бекиш. — Я, как и многие инвалиды, на протяжении долгих лет не могу подняться дальше первого этажа во второй поликлинике. Ведь в больнице нет ни лифта, ни подъемника. Из-за этого мне приходится долгое время простаивать в ожидании врачей, которые спускаются к нам сами. Также я хочу упомянуть бордюры — препятствие, которое мы также не в силах преодолеть в одиночку. Далеко не на всех бордюрах, даже в центре города, установлен спуск. Парковочные места для инвалидов, расположенные возле пандусов чаще всего заняты машинами.

Остановившись на парковочных местах, Елена вздохнула и вспомнила письмо с просьбой отремонтировать пандус, которое она отправила в здание суда. Из-за сложной конструкции она не могла туда попасть.

— Но как быть, если они нас проигнорировали? Люди нам говорят «Вы слишком многого хотите! У вас и так привилегии». А давайте уберем отовсюду ступеньки? Сможет ли человек взобраться на здание без ступенек? Все начнут возмущаться, как же так, это ведь неудобно! Получается, для здоровых людей всюду те самые привилегии. Только они не замечают своего удобства, — переживает Елена. — Мы не можем ходить по ступенькам, для нас просто нужно сделать пандус. Это лишь обыденная необходимость, в которой мы так нуждаемся…