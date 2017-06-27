Откуда берётся средняя зарплата в 140 000 тенге, спросили у министра экономики

Министр национальной экономики согласился, что расчёт средней заработной платы по стране не характеризует уровень жизни казахстанцев.

Казахстанцы недоумевают, почему в то время, как в регионах есть зарплаты величиной в 30 000 и 50 000 тенге, средняя заработная плата превышает 140 000 тенге. Министр национальной экономики Тимур Сулейменов признал, что статистика зарплат не показывает «общую температуру в стране». Сообщает informburo.kz.

Чтобы понимать подлинную ситуацию в Казахстане или по регионам, Министерство национальной экономики использует средние цифры – будь то заработная плата, подушевой доход, располагаемые доходы. В то время как коэффициент отклонения может быть высоким.

«Конечно, есть минусы. Чем меньше коэффициент отклонения, тем лучше, это говорит о равенстве в стране. К сожалению, у нас действительно есть зарплаты в миллион, полтора миллиона, есть зарплаты в 100 000 и меньше. Статистика учитывает их как среднюю», – сказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов в ходе отчётной встречи с населением.

Он согласился с тем, что нужно ввести новые величины измерения зарплат по стране.

«Надо подумать о том, чтобы вводить не только средние величины, но и медианные и брать посекторально. То есть не только средняя зарплата по стране. Может быть, по каким-то сегментам разделять. Я думаю, мы с Комитетом по статистике проработаем этот вопрос. Хотя методология статистики, которую мы используем сейчас, полностью соответствует методологии Всемирного банка и МВФ», – сказал министр.