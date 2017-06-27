Министр национальной экономики согласился, что расчёт средней заработной платы по стране не характеризует уровень жизни казахстанцев.
Казахстанцы недоумевают, почему в то время, как в регионах есть зарплаты величиной в 30 000 и 50 000 тенге, средняя заработная плата превышает 140 000 тенге. Министр национальной экономики Тимур Сулейменов признал, что статистика зарплат не показывает «общую температуру в стране». Сообщает informburo.kz.
Чтобы понимать подлинную ситуацию в Казахстане или по регионам, Министерство национальной экономики использует средние цифры – будь то заработная плата, подушевой доход, располагаемые доходы. В то время как коэффициент отклонения может быть высоким.
«Конечно, есть минусы. Чем меньше коэффициент отклонения, тем лучше, это говорит о равенстве в стране. К сожалению, у нас действительно есть зарплаты в миллион, полтора миллиона, есть зарплаты в 100 000 и меньше. Статистика учитывает их как среднюю», – сказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов в ходе отчётной встречи с населением.
Он согласился с тем, что нужно ввести новые величины измерения зарплат по стране.
«Надо подумать о том, чтобы вводить не только средние величины, но и медианные и брать посекторально. То есть не только средняя зарплата по стране. Может быть, по каким-то сегментам разделять. Я думаю, мы с Комитетом по статистике проработаем этот вопрос. Хотя методология статистики, которую мы используем сейчас, полностью соответствует методологии Всемирного банка и МВФ», – сказал министр.
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патамушта наши специалисты из агентства по статистике из всех статистических методов анализа знают только среднее арифметическое (образование 3 класса)
Изя
27 июня, 2017 в 11:17
Мы поработаем…. Ну ну…
Я
27 июня, 2017 в 11:25
Манипулировать данными тоже надо уметь. Показать все что получше, и скрыть — похуже. Вот и получается, что вроде и правду говорят, но такое ощущение, что врут.
А если честно, то надо показывать не среднюю зарплату по Казахстану, а гистограмму, например (цифры чисто для примера с потолка):
минимальная (22 859 тг.) — 8%
от 22 859 до 39 999 — 9%
от 40 000 до 59 999 — 22%
от 60 000 до 79 999 — 21%
от 80 000 до 99 999 — 30%
от 100 000 до 119 999 — 6%
от 120 000 до 139 999 — 3%
от 140 000 до 499 999 — 0,5%
от 500 000 до 999 999 — 0,4%
свыше 1 млн. — 0,1%
это было бы более информативно.
экономист-демагог
27 июня, 2017 в 11:52
Не надо гистограмм — достаточно озвучить МОДАЛЬНУЮ зарплату.
Вот как-то так (Это для России в 2016-м)
http://burckina-new.livejournal.com/519982.html
Капитан Очевидность
27 июня, 2017 в 13:15
Средняя 140 тыс. Медианная скорее всего на уровне 80-ти, модальная (т.е. з/п которую получают чаще всего) где-нибудь на уровне 45-50 тыс.
Только говорить о медианных и модальных зарплатах власти не любят — потому что сразу видно расслоение общества.
Капитан Очевидность
27 июня, 2017 в 12:05
Методология соответствует. А наша жизнь не соответствует. Мы страна третьего мира, у нас всё через опу. Как поздно они об этом задумались.
Нибируанец
27 июня, 2017 в 12:41
Не помню, но кто-то из умных людей говорил: «Есть ложь, есть «горькая» ложь и есть СТАТИСТИКА !!! Наши горе руководители только и научились как можно ей («СТАТИСТИКОЙ») манипулировать …!!!
гражданин
27 июня, 2017 в 12:45
Против МВФ не попрёшь! Назанимали денег, теперь отрабатывают. Пляшут под дудку кредиторов
ваван
27 июня, 2017 в 13:10
У нас ничего не меняется….Один ест мясо, другой тесто..Но в среднем оба кушают бешбармак
ЭксЗорцист
27 июня, 2017 в 14:11
Если будут расчитывать правильно,то Казахстан станет самой нищей страной…..и никогда не войдёт в 30
ALOKA
27 июня, 2017 в 14:24