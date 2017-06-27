Максат Усенов вышел из спецприемника в день своего рождения (фото)

Скандально известный казахстанец Максат Усенов вышел из спецприемника для административно арестованных, где находился за курение и употребление алкоголя на борту самолета, сообщает Sputnik Казахстан.

16 июня суд постановил арестовать Усенова на десять суток, признав виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 434 части 1 КоАП РК (мелкое хулиганство).

Таким образом, свой 28-й день рождения Усенов встретил в стенах спецприемника, но был выпущен в тот же день.

У здания учреждения его ожидала машина представительского класса, куда он сел и уехал.

Ранее сообщалось, что Максат Усенов, имея налоговую задолженность в размере более 160 тысяч тенге, был замечен на борту самолета «Эйр Астана», при этом скандально известный казахстанец вел себя агрессивно и был уведен таиландской полицией в аэропорту Бангкока.

Однако задерживать его не стали, и он продолжил свое путешествие. 8 июня Усенов погасил налоговую задолженность.

Известен казахстанец стал после другого случая, произошедшего в декабре 2013 года.

Тогда сын бывшего главы департамента строительства нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Кажымурата Усенова Максат Усенов совершил ДТП, въехав в группу пешеходов на своем BMW Х6, в результате чего погиб молодой парень, несколько человек пострадали.

В январе 2014 года с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон обратился отец погибшего. Он указал, что простил водителя и претензий к нему больше не имеет. На основании данного заявления и учитывая, что Усенов полностью признал вину, уголовное дело было прекращено.

Усенов заплатил полмиллиона тенге штрафа и был освобожден из-под стражи. Позже апелляционная коллегия приняла решение об административном аресте на 45 суток и лишении Максата Усенова водительских прав на два года.