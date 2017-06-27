Скандально известный казахстанец Максат Усенов вышел из спецприемника для административно арестованных, где находился за курение и употребление алкоголя на борту самолета, сообщает Sputnik Казахстан.
16 июня суд постановил арестовать Усенова на десять суток, признав виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 434 части 1 КоАП РК (мелкое хулиганство).
Таким образом, свой 28-й день рождения Усенов встретил в стенах спецприемника, но был выпущен в тот же день.
У здания учреждения его ожидала машина представительского класса, куда он сел и уехал.
Ранее сообщалось, что Максат Усенов, имея налоговую задолженность в размере более 160 тысяч тенге, был замечен на борту самолета «Эйр Астана», при этом скандально известный казахстанец вел себя агрессивно и был уведен таиландской полицией в аэропорту Бангкока.
Однако задерживать его не стали, и он продолжил свое путешествие. 8 июня Усенов погасил налоговую задолженность.
Известен казахстанец стал после другого случая, произошедшего в декабре 2013 года.
Тогда сын бывшего главы департамента строительства нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Кажымурата Усенова Максат Усенов совершил ДТП, въехав в группу пешеходов на своем BMW Х6, в результате чего погиб молодой парень, несколько человек пострадали.
В январе 2014 года с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон обратился отец погибшего. Он указал, что простил водителя и претензий к нему больше не имеет. На основании данного заявления и учитывая, что Усенов полностью признал вину, уголовное дело было прекращено.
Усенов заплатил полмиллиона тенге штрафа и был освобожден из-под стражи. Позже апелляционная коллегия приняла решение об административном аресте на 45 суток и лишении Максата Усенова водительских прав на два года.
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Почему он до сих пор не на урановом руднике? хоть какая-та польза была бы. В Москве с этой Марой носятся, тут с этим. Позор правосудию.
Milledi
27 июня, 2017 в 11:48
Потому что нет такого наказания — урановые рудники.
И еще потому что он Усенов — а вы всего лишь Шарлотта Бакстон
KO
27 июня, 2017 в 18:43
Мне кажется что в его поведении имеются признаки разжигания социальной розни. Потому что глядя на него может сложится мнение что есть в нашем государстве социальный слой, которому можно все что угодно. И максимум 15 суток. Разве это не разжигание социальной вражды?
ccdcjk
27 июня, 2017 в 17:48