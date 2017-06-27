Аграрии страны на встрече с представителями НПП «Атамекен» обсудили, когда мясо на казахстанском рынке может стать дешевле.
В ходе выездного заседания НПП «Атамекен» сельхозпроизводители сделали прогнозы цен на мясо в Казахстане, передаёт МИА «Казинформ».
По мнению сельхозпроизводителя Алтая Кенжебаева, в ближайшее время стоит ожидать небольшого подорожания основного продукта.
«Моё мнение, что в этом году по рынку стоит ждать увеличения цены на мясо, поскольку стоимость кормов выросла. Если в прошлом году тюк сена стоил 250-300 тенге, сейчас – порядка 400 тенге. Я не даю никаких прогнозов, но данный фактор не может ни отразиться на ценообразовании», – говорит директор «Байсерке Агро» Алтай Кенжебаев.
Аграрий отметил, что сегодня в Казахстане низкие параметры в плане производительности коров по мировым меркам. Генетический индекс производительности составляет 60-70. Для сравнения, в США в среднем генетический индекс производительности составляет 195, в европейских странах – 120.
Но уже к 2020 году отечественные фермеры ожидают снижения цен на мясо за счёт запуска в сентябре этого года лаборатории искусственного оплодотворения крупного рогатого скота и свиней.
«Завезём живой генетический материал, это будут лучшие американские коровы породы голштин с генетическим индексом 600 в количестве 20 голов. У них вымываются яйцеклетки, а их от 18 до 60 у каждой. Происходит искусственное осеменение, эмбрионы вживляются корове любой местной породы, она становится суррогатной мамой для телёнка элитной породы. То есть от одной завезённой коровы в год мы сможем уже в 2018 году получить как минимум 18 телят при обычном методе селекции. Даже привозя коров из-за рубежа, мы могли бы получить всего одного-двух телят в год. Производительность выше, затраты те же, значит, цена будет снижаться, поскольку на рынке появится больше мясо-молочных продуктов», – поделился планами Алтай Кенжебаев.
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Помнится в Казахстан завозили мясные породы коров. Как они там сейчас живы ли здоровы интересно…
Интересующийся
27 июня, 2017 в 11:45
Коровы мясные- значит, пошли на мясо…
прочитавший
27 июня, 2017 в 12:50
Я в шоке.и так не каждый может купить мяса.картошка 250тг кг стоит старая.молодая за 300…Куда катимся??Как тут рожать ребенка с нашими зарплатами и ценами ??В России вон армагедон с погодой. Уражая не будет в этом году. Ждем осенью повышения цен на все продукты.Когда уже жить то легче будет??
Свои люди
27 июня, 2017 в 13:54