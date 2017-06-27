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Здравствуйте! У меня под окном уже 2 ую неделю ночует бомжиха , в полисаднике …полиция ее будит отводит кудато и через 15 минут она снова спит….я боюсь как бы неокачурилась…неужели ни кому дела нет…молодая женщина лет 30ти может потерялась или что непонятно…вообщем мне непонятно почему нашей полиции наплевать…определили бы куда…погода еще такая щас холодно а она на земле валяется молодая еще.
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Если вам не все равно, приглашайте ее к себе домой. Накормите, напоите (это самое главное), вымойте, оденьте… можете еще денег дать на дорожку.
Если вас сам факт наличия бомжей о дворе коробит, то тут ничего посоветовать не могу (бывалые люди говорят, бомжей надо немного побить ногами, но я это не поддерживаю).
К полиции то какие претензии? Человек закон и порядок не нарушает. Ну живет на улице, что же теперь. Это его (ее) выбор.
бомжик
27 июня, 2017 в 11:38
Куда нибудь это куда по вашему??? Взяли бы вышли и распростились человека, что случилось узнали. Только чужими руками добрые дела хотите делать. И вас точно не беспокоит она и Ее здоровье, а вас беспокоит что она у вас под окнами внешний вид портит
Лилия
27 июня, 2017 в 11:43
Домой ее себе поселите.
Такие странные. Куда ее полиция должна определить? А?
Ну скажите — куда!
КО
27 июня, 2017 в 12:08
Я Акимам области несколько раз предлогал свои услуги по строительству модульных жилых комплексов с автономными системами жизни обеспечения Которые можно установливать по пириметрам строительных обьектов и заселять в них лиц на условиях что они будут выполнять функции сторожей или осведомителей правохранительных органов
Мы все хорошо знаем что в Караганде много злачных мест в которых совершаются разного рода преступлении
К примеру заброшенные не достроенные дома
Оградить их забором и поставить сторожа для бюджета РК это дорого
А если вокруг заброшеного не достроеного строения поставить модули желые для без домных с требованием подерживать чистоту в округе и сообщать о любой попытки проникнуть на заброшеное здание в полицию то нам всем от этого будет выгода
Такие жилые модули можно ставить и водворах
vas
27 июня, 2017 в 13:39
Василий, в том то и дело, что бомжи асоциальные личности, они не хотят жить в обществе, не хотят работать, не хотят за собой следить… Они хотят выпить, закусить и полежать на солнышке… такой себе свинский кайф у них.
Они не будут сторожить и уж тем более не будут поддерживать порядок. Они в вашей бытовке (в модульных жилых комплексах) будут бухать, не просыхая, и ни о каком порядке и речи быть не может.
бомжик
27 июня, 2017 в 14:32