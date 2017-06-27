«Ни кому нет дела»

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Здравствуйте! У меня под окном уже 2 ую неделю ночует бомжиха , в полисаднике …полиция ее будит отводит кудато и через 15 минут она снова спит….я боюсь как бы неокачурилась…неужели ни кому дела нет…молодая женщина лет 30ти может потерялась или что непонятно…вообщем мне непонятно почему нашей полиции наплевать…определили бы куда…погода еще такая щас холодно а она на земле валяется молодая еще.