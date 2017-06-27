Линейка выпускаемых в РК моделей авто расширилась в 2017 году

Производство автомобилей в Казахстане за первые пять месяцев текущего года выросло более чем в четыре раза.

В Казахстане с начала 2017 года запущено производство девяти новых моделей автомобилей. Линейку пополнили Chevrolet NIVA, RAVON Nexia R3, Lada Vesta, Xray, Largus, автобусы Iveco Crossway, школьные автобусы IVECO New Daily, а также прицепы UzAvtoTRAILER. Сообщает today.kz.

«Производство автомобилей в Казахстане за первые пять месяцев текущего года выросло более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск легковой и коммерческой техники превысил прошлогодние показатели на 440 процентов. Всего с января по май казахстанскими предприятиями, по данным планово-экономических отделов, произведено 6 803 автомобиля (включая легковые и грузовые автомобили и автобусы, без учета сельхозтехники, трейлеров и полуприцепов) на общую сумму более 40 миллиардов тенге», — сообщили в пресс-службе.

В ассоциации отметили, что наряду с увеличением производства автомобилей, произошло перераспределение долей в номинальном выражении по сравнению с предыдущим месяцем.

«Доля «СарыаркаАвтоПром» выросла до 40,1 процента, а доля компании «Азия Авто» сократилась до 51,8 процента, увеличилась доля «Камаз Инжиниринг» и Hyundai AutoTrans до 3,2 и 4,1 процента соответственно», — отметили в пресс-службе.

Члены АКАБ с января по май 2017 года произвели автомобилей на 23,6 миллиарда тенге.

«Наибольший объем производства, по данным АКАБ, приходится на сегмент легковых автомобилей, в 2017 году с конвейеров казахстанских автопроизводителей сошли 2 653 машины. Не отстают по объему выпуска и внедорожники – с начала года их произведено 2 309 единиц. Следующие в рейтинге — минивэны с показателем производства 1 218 единиц. Продажи автомобилей отечественного производства растут пропорционально росту выпуска. Доля автомобилей казахстанского производства выросла до 36,4 процента от общих продаж в мае против 34,3 процента в апреле, по сравнению с маем 2016 доля продаж казахстанских авто выросла на 12,1 процента. Всего в 2017 году продано 5 243 автомобиля, выпущенных отечественными автомобилестроителями», — сообщили в АКАБ.

В этом году существенно вырос объем инвестиций в отрасль. По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в первом квартале 2017 года в производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов было инвестировано 2,8 миллиарда тенге. Это больше, чем весь объем вложений за 2016 год, когда в основной капитал производителей было инвестировано 2,06 миллиарда тенге.

«Основной объем инвестиций приходится на собственные средства производителей — 79 процентов от общей суммы или 2,2 миллиарда тенге. Оставшиеся 21 процент или 591,7 миллиона тенге являются банковскими займами», — сообщили в АКАБ.