Корень корупции

Эффективной борьбы с коррупцией не может быть без всеобщей декларации имущества и электронных платежей

Сегодня электронные банковские платежные системы способны полностью убрать наличный денежный оборот внутри страны

И распространение слухов о том что банковские электронные платежные системы ненадежны должны пресекаться уголовной ответственностью

Потому что противники всеобщего декларирования и электронной расчетной системы это должностные лица замешанные в коррупционных преступлениях

Я считаю на первых порах внедрение всеобщего диклорирования и отказ от наличных денег должен стимулироваться государством

К примеру человек задекларировал свое имущество и получает зарплату на банковскую карту с которой делает покупки не обналичивая

Должен поощряться государством

И поощерением должны быть виде скидок оплаты госсуслуг и налогов

И бесплатной качественой юридической помощью

Я целый год проводил эксперемент полностью оказался от оплаты наличными деньгами всех услуг и товаров

И у меня получалось приобретать товары даже в тех торговых точках которые не оборудованны системами без наличного расчета

Блогодаря банку и оператору сотовой связи

К примеру надо в киоске мне купить напиток я подхожу продавцу и договариваюсь с ним если он мне даст напиток то я ему на эту сумму перечислю на его номер сотового телефона деньги

Сложно было с оплатой госспошлин налогов и других госсуслуг но сейчас налоги уже можно оплачивать через интернет вопрос с госспошлиной банки предоставляющие услуги интернет платижей уже решают

За год блогодаря бонусам за платежи я заработал приличную сумму денег

И даже когда я терял свой телефон или он ломался у меня я всеравно не чего не терял и всегда был платеже способным

Зато мои знакомые которые не хотят отказываться от наличных денег потеряли очень много и о многих своих покупках жалеют

Что косается дачи взяток интернет платежами то и это возможно потому что сейчас наши антикорупционщики не ведут работу по выявлению схем корупционных расчетов и оказания услуг

От: Василий И