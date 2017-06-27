Эффективной борьбы с коррупцией не может быть без всеобщей декларации имущества и электронных платежей
Сегодня электронные банковские платежные системы способны полностью убрать наличный денежный оборот внутри страны
И распространение слухов о том что банковские электронные платежные системы ненадежны должны пресекаться уголовной ответственностью
Потому что противники всеобщего декларирования и электронной расчетной системы это должностные лица замешанные в коррупционных преступлениях
Я считаю на первых порах внедрение всеобщего диклорирования и отказ от наличных денег должен стимулироваться государством
К примеру человек задекларировал свое имущество и получает зарплату на банковскую карту с которой делает покупки не обналичивая
Должен поощряться государством
И поощерением должны быть виде скидок оплаты госсуслуг и налогов
И бесплатной качественой юридической помощью
Я целый год проводил эксперемент полностью оказался от оплаты наличными деньгами всех услуг и товаров
И у меня получалось приобретать товары даже в тех торговых точках которые не оборудованны системами без наличного расчета
Блогодаря банку и оператору сотовой связи
К примеру надо в киоске мне купить напиток я подхожу продавцу и договариваюсь с ним если он мне даст напиток то я ему на эту сумму перечислю на его номер сотового телефона деньги
Сложно было с оплатой госспошлин налогов и других госсуслуг но сейчас налоги уже можно оплачивать через интернет вопрос с госспошлиной банки предоставляющие услуги интернет платижей уже решают
За год блогодаря бонусам за платежи я заработал приличную сумму денег
И даже когда я терял свой телефон или он ломался у меня я всеравно не чего не терял и всегда был платеже способным
Зато мои знакомые которые не хотят отказываться от наличных денег потеряли очень много и о многих своих покупках жалеют
Что косается дачи взяток интернет платежами то и это возможно потому что сейчас наши антикорупционщики не ведут работу по выявлению схем корупционных расчетов и оказания услуг
От: Василий И
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очередной опус великого гения
AnDrEi
27 июня, 2017 в 16:04
Что ни день — то Васин опус.
Или у Васи отпуск — или летние обострения тоже существуют.
KO
27 июня, 2017 в 16:38
Вообще Васян — не такой уж и простачок. Уговорить продавца в киоске продать напиток в обмен на пополнение баланса, это что-то!!! Он кстати просёк фишку кэшбека, наверняка имеет карту каспи банка какого-нибудь. Умыл всех знакомых тем, что прошарил это раньше них. Василий, вам респект.
Что касается сути статьи — а именно борьбы с коррупцией, то все перечисленные меры и так уже делаются, либо уже утверждены, и скоро будут делаться.
Всеобщая декларация доходов — пока госслужащие сдают. А через пару лет, и все остальные, включая и нас с вами, и Василия тоже, а как же!
гаджетоман
27 июня, 2017 в 17:31
Все общую диклорцию должны были два года назад ввести но ее тормозят
И тормозят потому что это не выгодно чиновникам
Так как при всеобщей дикларации прокуроры не смогут обьяснить что геленгваген им дал брат покататься который успешный бизнесмен на базаре шуурму продает
Потому что в Казахстане взятки должностным лицам даются через их родствеников
И делается это очень просто
К примеру мне нужен правельный прговор судьи я узнаю где и чем торгуют его ближайщие родсвеники
Прихожу к ним и говарю что если виграю суд селаю у них покупку на миллион а сейчас оставляю предоплату 500 000 осталтное после суда
Вот этим и обьясняется успех бизнеса родствеников чиновников прокуроров и судей
И с ведением всеобщей диклорации успех бизнесменов чии родственики судьи прокуроры и чиновники сразу прекратится и не смогут они родственика прокуроров судей и чиновнков довать покататься дорогие машины
Технически всеобщее диклорирование вести можно даже сейчас
В СССР не было таких технических средств как сейчас но доходы граждан были на контроле спецслужб
vas
28 июня, 2017 в 09:31
Василий, еще вас дополню… Не все граждане дружат с компьютером хотя бы даже на вашем уровне. Многие живут в сельской местности. Им сдавать декларацию не так уж и просто (egov и эцп для них ни о чем не говорят), поэтому они вынуждены будут заполнять какие-то бумажки, ходить в кабинеты, стоять в очереди и поливать комплиментами принявших закон.
1
28 июня, 2017 в 10:46
про СССР
Мой хороший знакомый — цеховик средней руки при ссср. Так он в ресторане Орбита в неделю по несколько раз бывал. Естественно примелькался. К нему пришел обхсс-ник и стал вымогать огромную взятку. А цеховик записал на советский магнитофон очередной телефонный разговор, сделал копию пленки и подарил этому обхсс-нику в подарок, после этого сотрудник обхсс отстал. Так что ничего по сути не изменилось.
1
28 июня, 2017 в 10:55
Чем глупее и необразованнее человек — тем легче он решает мировые проблемы.
При этом элементарно не способен зарабатывать ничем кроме переноски тяжестей и метлы с лопатой.
KO
28 июня, 2017 в 11:15