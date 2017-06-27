В Казахстане подешевеют авиабилеты

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, сообщил что, в следующем году в Казахстане могут подешеветь авиабилеты. Об этом он рассказал в ходе брифинга после заседания правительства РК

По словам министра, это произойдет лишь в том случае, если со следующего года гражданская авиация Казахстана будет полностью обеспечена отечественным керосином.

«Нам нужно 800 тысяч тонн керосина в год. В настоящее время три нефтеперерабатывающих завода Казахстана дают только 300 тысяч тонн. Поэтому, мы вынуждены закупать в России», — сказал Касымбек.

Глава минфина отметил, что российский керосин дороже казахстанского на 30-40 процентов. При этом, в цене билета 30-35 процентов составляет стоимость керосина.

То есть, если в следующем году гражданская авиация будет, как планируется, полностью обеспечена отечественным керосином, авиабилеты подешевеют.