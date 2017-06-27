Но из-за неявки одного из адвокатов заседание не состоялось
Сегодня, 27 июня, начался суд над чиновниками по делу о взрыве котла отопления в поселке Шахан. Процесс проходит в Шахтинском городском суде. На скамье подсудимых пятеро госслужащих во главе с акимом поселка. Их защищают семь адвокатов. Два чиновника наняли себе по два защитника.
На скамье подсудимых аким поселка Шахан Мурат Жакупов, его заместитель Акетай Нажмиден, главный специалист по коммунальным вопросам аппарата акима Шахана Мария Жумабекова, и.о. начальника отдела ЖКХ Алмас Омарханов и главный специалист жилищного сектора этого отдела Нуржан Махамбетов. Никто из них не арестован. Все подсудимые находятся под залогом. Поэтому в зале судебного заседания они сидели не за стеклом, а на скамьях, как все остальные.
Пятерым чиновникам предъявлено обвинение по одной и той же статье — 370 часть 4 Уголовного кодекса РК – это бездействие по службе, совершенное должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность, повлекшее тяжкие последствия. За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права работать на госслужбе.
Кроме того, на заседание пришло шестеро потерпевших. Все они терпеливо ждали, когда начнется слушание. Однако оно затягивалось. Сначала по требованию адвокатов судья и пристав передвигали их стол.
— Вы отвели нам неудобное место! – заявила адвокат Светлана Девятко. – Нам отсюда не видно подсудимых!
Потом она попросила разрешения использовать в работе ноутбук. А увидев, что в зале присутствуют журналисты, потребовала запретить им снимать подсудимых и их защитников. Остальные ее коллеги молчали. Никто из чиновников тоже ни слова не сказал. В итоге судья запретил фото- и видеосъемку.
После того, как организационные дела были улажены, с места встал подсудимый Акетай Нажмиден и заявил, что его адвокат не пришел в суд. А без него процесс начинать нельзя. Поэтому чиновник попросил судью отложить заседание. Прокуроры, высказывая свое мнение, попросили предоставить подсудимому государственного адвоката и продолжить процесс. Но сторона защиты была категорически против. В итоге судья Балапанов отложил слушание. Оно пройдет в понедельник, 3 июля, в 10.00.
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По два защитника это уже об многом говорит
Человек хорошо знающий свои должносиные обязательства
И исполняющий свои обязательства могли бы сами себя защитить в суде
Потому что любой госслужащии обязан знать законодательство РК чтоб при осуществлении своих должностных обязательств НЕ НАРУШАТЬ права граждан
А так прлучается люди занимают должности в государственых структурах решают судьбы людей не руководствуясь конституцией и законодательством
Я б наместе судьи сразу бы этим чиновникам вменил не соотведствие должностное повлекшие тяжкие последствия
Акимы просто не имеют права ложиться спать раньше 12:00 и просыпаться позже 5:00 пока люди не обеспеченны безопасными источниками жизни обеспечения
vas
27 июня, 2017 в 16:25
Для нормальной работоспособности организма, человеку нужно около восьми часов для сна в сутки
Maks
27 июня, 2017 в 16:39
По вашему опыту, Василий, мы все уже поняли, что самостоятельно себя защищать — бесперспективное дело.
пример
27 июня, 2017 в 17:33
Вы не внимательно читаете
Я при всем не желание судей признать меня невиновным добился оправательного постановления суда мне как юридически без грамотному человеку добиться оправдания было очень тяжело
Но я не нанимал адвокатов не ходил на консультации адвокатам
Я выиграл блогодаря тому что я хорошо знаю ПДД и накаждый аргумент суду преоставлял контраргумент в соотведстве ПДД
Суд не хотел меня оправдовать но был вынужден оправдать
Сейчас через суд я доказываю что было совершенно корупционное преступление и виновники дожны быть наказаны
Добиться это не легко когда покровитель корупционеров сидит высоко и от туда плюет на законы
Но слон большой и сильный но маленькая мышь ему может причинить серьезный ущерб
По этому скаждым судом даже и проигрышными я добываю дополнительные доказательства и когда у меня их будет достаточно чтоб уже не чем немогли контораргументировать доказательства корупционеры
В принципи как они мне зявляют нормальный человек добившись оправдания не должен мутить воду в мутном царстве
А меня они называют идиотом который пытается исправить целую систему хороше отлаженную под корупционные преступления
vas
27 июня, 2017 в 19:12