Сегодня начался суд над чиновниками по делу о взрыве котла в Шахане

Но из-за неявки одного из адвокатов заседание не состоялось

Сегодня, 27 июня, начался суд над чиновниками по делу о взрыве котла отопления в поселке Шахан. Процесс проходит в Шахтинском городском суде. На скамье подсудимых пятеро госслужащих во главе с акимом поселка. Их защищают семь адвокатов. Два чиновника наняли себе по два защитника.

На скамье подсудимых аким поселка Шахан Мурат Жакупов, его заместитель Акетай Нажмиден, главный специалист по коммунальным вопросам аппарата акима Шахана Мария Жумабекова, и.о. начальника отдела ЖКХ Алмас Омарханов и главный специалист жилищного сектора этого отдела Нуржан Махамбетов. Никто из них не арестован. Все подсудимые находятся под залогом. Поэтому в зале судебного заседания они сидели не за стеклом, а на скамьях, как все остальные.

Пятерым чиновникам предъявлено обвинение по одной и той же статье — 370 часть 4 Уголовного кодекса РК – это бездействие по службе, совершенное должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность, повлекшее тяжкие последствия. За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права работать на госслужбе.

Кроме того, на заседание пришло шестеро потерпевших. Все они терпеливо ждали, когда начнется слушание. Однако оно затягивалось. Сначала по требованию адвокатов судья и пристав передвигали их стол.

— Вы отвели нам неудобное место! – заявила адвокат Светлана Девятко. – Нам отсюда не видно подсудимых!

Потом она попросила разрешения использовать в работе ноутбук. А увидев, что в зале присутствуют журналисты, потребовала запретить им снимать подсудимых и их защитников. Остальные ее коллеги молчали. Никто из чиновников тоже ни слова не сказал. В итоге судья запретил фото- и видеосъемку.

После того, как организационные дела были улажены, с места встал подсудимый Акетай Нажмиден и заявил, что его адвокат не пришел в суд. А без него процесс начинать нельзя. Поэтому чиновник попросил судью отложить заседание. Прокуроры, высказывая свое мнение, попросили предоставить подсудимому государственного адвоката и продолжить процесс. Но сторона защиты была категорически против. В итоге судья Балапанов отложил слушание. Оно пройдет в понедельник, 3 июля, в 10.00.