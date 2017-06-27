Карагандинский административный суд оштрафовал «Пригородные перевозки» на 2 миллиона тенге

Это наказание за плохое санитарное состояние поездов и электричек

Административный суд Караганды оштрафовал акционерное общество «Пригородные перевозки» на 840 МРП. Это около 2 миллионов тенге. Таково наказание за плохое санитарное состояние поездов и электричек.

В апреле 2017 года сотрудники карагандинского отделенческого управления охраны общественного здоровья на транспорте проводило проверку поездов. В результате они выявили некоторые нарушения. В вагонах электричек было душно, содержание углекислого газа в них превышало норму, салон не проветривался.

«В пассажирском поезде №606 сообщением «Караганда-Балхаш» при сезонном ТО-2 не проведена дезинфекция системы водоснабжения, — сказано в заключении проверяющих. – не проводится производственный контроль; вода в вагоне №21169 не соответствует санитарно-химическим показателям, превышение двуокиси углерода в салоне вагона №21169».

Похожие нарушения комиссия нашла в поездах №630 «Балхаш-Жезказган», №6877 «Балхаш-Мойынты» и №6880 «Балхаш-Саяк».

В суде юрист АО «Пригородные перевозки» вину не признал. Он заявил, что по итогам проверки уже наказаны ответственные сотрудники. А по закону нельзя накладывать наказание повторно за одну и ту же провинность.

Вместе с тем он объяснил, что за состояние воды в поездах несет ответственность акмолинский филиал ПО «Вагонсервис». Туда уже отправили письмо с претензией.

В итоге суд признал АО «Пригородные перевозки» виновным в нарушении

нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которое не повлекшее массовое заболевание или отравление людей. Предприятие оштрафовали на 840 МРП: по 120 МРП за каждое из нарушений. Зафиксированных в семи протоколах.

Постановление вчера, 26 июня, вступило в законную силу.