Это наказание за плохое санитарное состояние поездов и электричек
Административный суд Караганды оштрафовал акционерное общество «Пригородные перевозки» на 840 МРП. Это около 2 миллионов тенге. Таково наказание за плохое санитарное состояние поездов и электричек.
В апреле 2017 года сотрудники карагандинского отделенческого управления охраны общественного здоровья на транспорте проводило проверку поездов. В результате они выявили некоторые нарушения. В вагонах электричек было душно, содержание углекислого газа в них превышало норму, салон не проветривался.
«В пассажирском поезде №606 сообщением «Караганда-Балхаш» при сезонном ТО-2 не проведена дезинфекция системы водоснабжения, — сказано в заключении проверяющих. – не проводится производственный контроль; вода в вагоне №21169 не соответствует санитарно-химическим показателям, превышение двуокиси углерода в салоне вагона №21169».
Похожие нарушения комиссия нашла в поездах №630 «Балхаш-Жезказган», №6877 «Балхаш-Мойынты» и №6880 «Балхаш-Саяк».
В суде юрист АО «Пригородные перевозки» вину не признал. Он заявил, что по итогам проверки уже наказаны ответственные сотрудники. А по закону нельзя накладывать наказание повторно за одну и ту же провинность.
Вместе с тем он объяснил, что за состояние воды в поездах несет ответственность акмолинский филиал ПО «Вагонсервис». Туда уже отправили письмо с претензией.
В итоге суд признал АО «Пригородные перевозки» виновным в нарушении
нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которое не повлекшее массовое заболевание или отравление людей. Предприятие оштрафовали на 840 МРП: по 120 МРП за каждое из нарушений. Зафиксированных в семи протоколах.
Постановление вчера, 26 июня, вступило в законную силу.
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Ну если в электричках повышенное содержание углекислого газа, что тогда говорить об автобусах, особенно в муданах. Срочно проверить все автопарки и оштрафовать.
Водитель
28 июня, 2017 в 14:52
Ездила на поезде (номер не помню)Караганды-Шу…Тихий ужас — количество багажа вообще никто не контролирует, духота невозможная, а про «туалет» я вообще молчу — условия жуткие, вонища неимоверная — рвотный рефлекс сразу срабатывает — проводник сказал что вроде как и есть БИОтуалет, но по каким то причинам он не работает. Воду не рискнули пить — все с собой брали.
Светлана
28 июня, 2017 в 18:19