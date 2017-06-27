Первый день работы в «Новом Вестнике»

Коллектив забавный, шутят постоянно, играют на гитаре в перерывах.

Вообще по жизни я пофигист. Поэтому довольно часто меняю работу. В этот раз получилось также, захотелось мне чего-то нового. И на мое резюме довольно быстро откликнулась газета «Новый Вестник». «Ух ты! – подумала я. – Всегда эту газету в детстве читала. Особенно рубрику от 16 и старше».

Пришла я на собеседование за десять минут. Есть у меня такая черта, как плюс, так и минус – пунктуальность. Вечно всех жду из-за этого. Сидела, рассматривала офис – красиво, даже кондиционер есть.

Как говорит офис-менеджер Алла, работу я себе «накукарекала». Собеседование оказалось, мягко говоря, нестандартным. Выйди, говорят, прокукарекай. Да легко! Я еще и не то могу.

Пишу я теперь статьи, как настоящий журналист. Хоть я и дирижер хора, но это неважно. Коллектив забавный, шутят постоянно, играют на гитаре в перерывах. В отделе, где сижу я, есть нереально красивая девушка Катя. Такая стройная. Ей бы в модели. Жрет круассаны и остается худой, а я овощи ем и вокруг дома бегаю, а все равно толстая. Жизненная несправедливость. Хорошо что она скоро увольняется, а то я тут подохну от зависти.

Вообще здесь работать интресно. Теперь я владею умами людей, указываю о чем нужно думать и на что обращать внимание. Конечно здесь есть свои фишки, но я об этом рассказывать не буду.