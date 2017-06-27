Коллектив забавный, шутят постоянно, играют на гитаре в перерывах.
Вообще по жизни я пофигист. Поэтому довольно часто меняю работу. В этот раз получилось также, захотелось мне чего-то нового. И на мое резюме довольно быстро откликнулась газета «Новый Вестник». «Ух ты! – подумала я. – Всегда эту газету в детстве читала. Особенно рубрику от 16 и старше».
Пришла я на собеседование за десять минут. Есть у меня такая черта, как плюс, так и минус – пунктуальность. Вечно всех жду из-за этого. Сидела, рассматривала офис – красиво, даже кондиционер есть.
Как говорит офис-менеджер Алла, работу я себе «накукарекала». Собеседование оказалось, мягко говоря, нестандартным. Выйди, говорят, прокукарекай. Да легко! Я еще и не то могу.
Пишу я теперь статьи, как настоящий журналист. Хоть я и дирижер хора, но это неважно. Коллектив забавный, шутят постоянно, играют на гитаре в перерывах. В отделе, где сижу я, есть нереально красивая девушка Катя. Такая стройная. Ей бы в модели. Жрет круассаны и остается худой, а я овощи ем и вокруг дома бегаю, а все равно толстая. Жизненная несправедливость. Хорошо что она скоро увольняется, а то я тут подохну от зависти.
Вообще здесь работать интресно. Теперь я владею умами людей, указываю о чем нужно думать и на что обращать внимание. Конечно здесь есть свои фишки, но я об этом рассказывать не буду.
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Очень плохо что Вы так относитесь к работе журналиста
vas
27 июня, 2017 в 16:45
А у вас весь коллектив что ли из людей, которых, что-то да вынудило резюме вам отправить? Не в упрек, но честно — пишите коряво, больше похоже на заметки в школьную советскую газету, преимущественно копирайтинг, темы скучные, а вокруг ведь столько всего интересного.
Хокинг
27 июня, 2017 в 17:16
Например? присылайте. Нам интересно, что вы называете интересными темами.
Наталья Абрамова
27 июня, 2017 в 17:24
Добро пожаловать, Мария. Это вы ещё с комментаторами не познакомились, мы тоже людишки не скучные, на гитаре может и не играем, зато стихи пишем, бывает. Завидовать тощим девкам не нужно, им тоже бывает не сладко, особенно в ураган. И еду они просто переводят, порой сидят себе и цинично тортик наворачивают, причем вприкуску с макаронами и хлебом, когда остальные вокруг вечно худеют. Пожалейте их лучше, ведь большие добрые люди редко воспринимают их всерьёз, отправляя искать свою маму.
Фуа-гра
27 июня, 2017 в 17:46
Ну что сказать, пожать плечами
И порадеть за человека —
Она пришла «владеть умами»
И в перерывах кукарекать
.
27 июня, 2017 в 18:08