«С котёнком играть нельзя, а с мячиком можно?»

В ветклинике умирает котёнок, с которым поиграли дети

Недавно карагандинские волонтёры столкнулись со странной ситуацией. Они выяснили, что уже несколько недель каждый сталкивается в одной и той же схемой. Звонит девочка, представляется любым именем, и говорит, что хочет забрать котёнка или щенка. Объявление о пристройстве животного она находит в группах во Вконтакте или на OLX. Если волонтёр просит, чтобы позвонили взрослые, звонит женщина и представляется «мамой» девочки. С ней договариваются о встрече, как правило называют адрес в районе Алиханова или Медсанчасти. После этого люди привозят животное домой, но за порог их никогда не пускают. В дверях всегда встречает девочка, потом снова звонит «мама», и объясняет, что вот именно сейчас она не может подъехать и встретить волонтёра.

— Те кто ведутся на эту историю, больше ничего о судьбе животного узнать не могут,- рассказывает зоозащитник Инна Радченко. — Все адреса и телефоны оказываются липовыми. Из тех, кого передали таким способом, удалось найти только одного котёнка. Он в плохом состоянии, но понять, что именно с ним произошло нельзя. Поэтому мы всех предупреждаем. Ко мне лично с такой просьбой тоже обращалась девочка. Я ей сказала, что родители должны подписать договор, и обязательно оставить данный удостоверения. После этого ребёнок исчез.

Другого котёнка отобрали у детей, когда они им играли. Мимо проходила женщина, которая отобрала бедное животное.

— Она им попыталась объяснить, что играть так нельзя. На что девочка ответила: «С котёнком играть нельзя, а с мячиком можно?». И молча ушла, бросив котёнка женщине,- рассказывает Инна. Произошло это как раз в районе Алиханова, но есть ли связь с предыдущими случаями волонтёры не знают. Котёнка отправили в ветклинику на стационар, сейчас он в очень плохом состоянии. Пока ещё не известно выживет он или нет, но зоозащитники намерены бороться за его жизнь до последнего.

Телефоны кураторов 8-705-187-42-48 — Светлана; 8-701-319-28-32 — Инна.