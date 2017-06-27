«Крокодила» запустили в реку в Астане

Фотографии плывущего по Есилю «крокодила» опубликовали в Facebook очевидцы. Хозяин необычного муляжа рассказал о происхождении «крокодила»

Необычный объект появился в столичной реке совсем недавно. Как оказалось, организаторы хотели вызвать у жителей и гостей города позитивные эмоции и «приятный шок». «Когда мы его ставили вчера под вечер, все люди удивлялись и фотографировали его. Когда мы его только запускали, он плавал поближе к берегу, и людям это понравилось. Некоторые пугались, думая, что он настоящий, но если ближе рассмотреть, видно, что он игрушечный. Дети очень радовались», — рассказал один из авторов идеи, молодой предприниматель Жанболат Маратов. Вместе с друзьями он организовал на побережье прокат катамаранов и другие развлечения, среди которых оказался и «крокодил». Размер столичного крокодила — 180 сантиметров в длину, ширина муляжа вместе с лапами около 80 сантиметров. Внутри игрушки встроенный небольшой пропеллер на пульте управления, с помощью которого «крокодилом» можно управлять с берега. «Заказали мы его давно у местного мастера. Ждали полтора месяца. Мы хотели создать такой приятный культурный шок людям», — отметил Жанболат Маратов. «Крокодил» плавает внутри отведенной под прокат катамаранов акватории. «На территорию, где проходят катера и теплоходы, такие вещи запускать нельзя, они же мешаются, могут под мотор попасть. А на своей территории, огороженной буйками, он плавает и радует наших клиентов», — добавил Жанболат Маратов.

Источник: Tengrinews.kz.