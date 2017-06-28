До дня голосования «дожили» два кандидата
Сегодня, 28 июня, день выборов депутатов в Сенат Парламента. Караганда выбирает того, кто займет кресло Серика Акылбая. На это место претендуют два человека.
В числе претендентов нынешний секретарь Карагандинского областного маслихата Рыскали Абдикеров. Его выдвинули депутаты Шетского районного маслихата. Второй кандидат в сенаторы – проректор Карагандинского государственного технического университета Аристотель Исагулов. Он – самовыдвиженец.
Отметим, что по законодательству Казахстана сенаторов выбирает не народ, а депутаты маслихатов всех уровней. В нашей области их 295. Сегодня все они собрались во дворце культуры горняков Караганды. Здесь избирательный участок. Начало – в 11.00.
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а что-нибудь измениться?
Шемодан
28 июня, 2017 в 10:20
самовыдвиженец проиграет…это уже аксиома
авва
28 июня, 2017 в 10:27
А какая разница?
Санёк
28 июня, 2017 в 10:39
Сжимаю кулачки и переживаю за Серика Акылбая,хоть бы его выбрали,уже выпил много успокоительного но всё равно испытываю огромный стресс при виде борьбы за депутатское кресло,как же я волнуюсь наверное как и каждый Карагандинец.
Капитан Очевидность
28 июня, 2017 в 11:34