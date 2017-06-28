Сегодня в Караганде выбирают сенатора вместо Серика Акылбая

До дня голосования «дожили» два кандидата

Сегодня, 28 июня, день выборов депутатов в Сенат Парламента. Караганда выбирает того, кто займет кресло Серика Акылбая. На это место претендуют два человека.

В числе претендентов нынешний секретарь Карагандинского областного маслихата Рыскали Абдикеров. Его выдвинули депутаты Шетского районного маслихата. Второй кандидат в сенаторы – проректор Карагандинского государственного технического университета Аристотель Исагулов. Он – самовыдвиженец.

Отметим, что по законодательству Казахстана сенаторов выбирает не народ, а депутаты маслихатов всех уровней. В нашей области их 295. Сегодня все они собрались во дворце культуры горняков Караганды. Здесь избирательный участок. Начало – в 11.00.

Как вы считаете, кто станет новым сенатором от Карагандинской области?