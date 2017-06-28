Трёх братьев-фермеров судят за рабовладение в Карагандинской области

Один из рабов сумел сбежать и добраться до сотрудников областного ДВД.

В Карагандинской области трое из пяти братьев, владеющих крестьянским хозяйством, предстали перед судом в Жанааркинском районе. Их обвиняют в лишении свободы людей и их трудовой эксплуатации. По версии обвинения, братья силой удерживали у себя на зимовке четверых рабов, заставляя бесплатно работать, передаёт МИА «Казинформ».

Узников поселили в пристройку, лишённую каких-либо коммунальных благ. Однажды одному из них удалось сбежать, но его поймали и вернули обратно.

«Шокирует, что один из пятерых братьев, которым принадлежит крестьянское хозяйство – это действующий сотрудник дорожно-патрульной полиции. Он работает в местной полицейской службе в Караганде. Это ненормально!» – сказала адвокат одной из жертв Ширин Амиргалиева.

По словам пострадавшего Жаната Саликова, сотрудник полиции неоднократно приезжал на зимовку в полицейской форме.

«Один из братьев избил меня на глазах полицейского за то, что я пытался сбежать. Они меня поймали и вернули обратно. Я спросил полицейского, почему он не принимает меры, ведь он же работник органов внутренних дел. А он мне сказал: «Не я же тебя избил», – рассказал Жанат Саликов.

Спастись пленникам удалось только после второй попытки побега, когда один из них сумел-таки добраться до полиции и сообщить о случившемся.

«Спасибо полицейским областного ДВД. Они объективно разобрались и привлекли к ответственности троих владельцев зимовки. А сотрудники Жанааркинского отдела полиции волокитили расследование. В посёлке все приходятся друг другу родственниками и друзьями», – заметила адвокат.

В настоящее время все четверо мужчин, находившихся в трудовом рабстве, дают показания. Однако потерпевшим значится только один из них – житель Караганды Жанат Саликов. Остальные числятся свидетелями.

«К сожалению, трое жертв трудового рабства – лишь свидетели. Хотя они потерпевшие. С полицейским была очная ставка. Он отрицает, что на его глазах избивали силой удерживаемого в рабстве Жаната Саликова. Очень надеюсь, что суд объективно рассмотрит дело и накажет этих эксплуататоров», – резюмировала адвокат.