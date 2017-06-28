Пенсии казахстанцев продолжают обесцениваться

Инвестиционный доход ЕНПФ вновь ушёл в минус.

За последние пять месяцев инвестиционный доход ЕНПФ вновь ушёл в минус, сообщает телеканал КТК. Стало известно, что он составил минус 1,6%. Нацбанк прогнозировал чистый инвестдоход по итогам года в размере минус один. Руководство фонда призывает граждан не переживать по этому поводу, так как эти показатели временные.

Руководство ЕНПФ утверждает, что ситуация под контролем и фонд готов отчитаться за каждый тенге своих вкладчиков.

За пять месяцев пенсионные накопления казахстанцев достигли семи триллионов, что на 9% выше показателей прошлого года. Прирост составил 309 миллиардов тенге. А инвестдоход – величина непостоянная и зависит от многих факторов, как утверждают представители фонда. С начала года инфляция превысила три процента, и инвестдоход просто не успевает за таким ростом.

«Доходность пенсионных активов зависит от многих факторов, в том числе от переоценки активов. Давление на него, которое в этом году оказывается, и чистый инвестиционный доход связаны с переоценкой и валютной составляющей пенсионных активов», – пояснила заместитель председателя правления ЕНПФ Сауле Егеубаева.

ЕНПФ по-прежнему размещает денежные средства в иностранных банках, несмотря на случай с банкротством азербайджанского финучреждения, куда инвестировали пенсионные накопления казахстанцев.

Согласно отчётам ЕНПФ, только в мае этого года в зарубежные банки вложили почти 83 млрд тенге отложенных казахстанцами на пенсию. В долларовом эквиваленте это 265 миллионов, передает телеканал КТК.