Готовы ли карагандинцы купить детскую коляску за 346 000 тенге
Как говорится, все лучшее – детям. И это лучшее часто оказывается дорогим. Nv.kz нашел самые дорогие товары для детей. Самой дорогой оказалась коляска в ТРЦ «CityMall» за 346 740 тенге. На вид коляска не отличается от других. Летняя, прогулочная немецкой фирмы Cybex. Мы не можем утверждать, что коляски за такую цену пользуются спросом у карагандинцев. Но сам факт наличия товара такой ценовой категории на рынке налицо.
Самая дорогая детская кроватка, которую нам удалось найти стоит — 124 950 тенге. Существенных отличий от обычных кроваток мы не нашли. Возможно, она изготовлена из высокопрочных или экологически чистых материалов. Самый дорогой стульчик для кормления обойдется карагандинцам за 70000 тенге. А также магазины предлагают различные шезлонги и манежи, максимальная цена на которые 60 000 тенге.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 35273 материалов.
Посетители оставили 205442 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Коляска Cybex за 350 тыс действительно стоит этих денег. Печально конечно, что теперь уже мало кто может себе ее позволить.
Я тут недавно гуглил, столько стоит один новый автобус MAN с гибридным двигателем, получается где-то в районе 185 млн. тенге. Сто восемьдесят пять миллионов, Карл!
Мы ж не виноваты, что курс нац валюты такой стал, что импорт некоторых хороших качественных товаров получается недоступным.
покупатель
28 июня, 2017 в 16:25
Про стоимость автобусов напомните воздыхателям идеи муниципального автопарка, причем с привязкой курсу, который имеет тенденцию только расти
Дмитрий
29 июня, 2017 в 16:42