Во сколько обходятся «золотые» детки?

Готовы ли карагандинцы купить детскую коляску за 346 000 тенге

Как говорится, все лучшее – детям. И это лучшее часто оказывается дорогим. Nv.kz нашел самые дорогие товары для детей. Самой дорогой оказалась коляска в ТРЦ «CityMall» за 346 740 тенге. На вид коляска не отличается от других. Летняя, прогулочная немецкой фирмы Cybex. Мы не можем утверждать, что коляски за такую цену пользуются спросом у карагандинцев. Но сам факт наличия товара такой ценовой категории на рынке налицо.

Самая дорогая детская кроватка, которую нам удалось найти стоит — 124 950 тенге. Существенных отличий от обычных кроваток мы не нашли. Возможно, она изготовлена из высокопрочных или экологически чистых материалов. Самый дорогой стульчик для кормления обойдется карагандинцам за 70000 тенге. А также магазины предлагают различные шезлонги и манежи, максимальная цена на которые 60 000 тенге.