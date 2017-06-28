Сегодня «Шахтер» сразится с «Актобе» на выезде

«Актобе» — «Шахтер», начало игры в 20:00

Сегодня, 28 июня, карагандинский «Шахтер» в рамках перенесенного матча 8-го тура Казахстанской Премьер-лиги на выезде сыграет против «Актобе». Матч пройдет на Центральном стадионе имени Кобланды-Батыра. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по столичному времени (19:00 по местному). В прямом эфире эту встречу покажет проект ПФЛК-ТВ.

Интереснейший матч нас ждёт сегодня. Наша команда после смены руководства показала хороший результат в матче с «Тоболом». Актюбинцы усилились несколькими новыми игроками и намерены покинуть последнюю строчку как можно скорее.

Напоминаем, что перед сегодняшним поединком некогда флагманы казахстанского футбола «Шахтер» и «Актобе» в турнирной таблице прозябают на девятой и двенадцатой строчке соответственно. Оба клуба очень нуждаются в очках и стремятся вернуться на былые высоты.