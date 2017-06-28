Победителем стал нынешний секретарь областного маслихата Рыскали Абдикеров
Сегодня, 28 июня, в Караганде выбирали сенатора. Голосование прошло во Дворце культуры горняков. Здесь собралось около 300 депутатов маслихатов разных уровней. Они выбирали будущего сенатора от нашей области из двух кандидатур: нынешнего секретаря областного маслихата Рыскали Абдикерова и проректора КарГТУ Аристотеля Исагулова.
Перед голосованием депутаты подкреплялись: пили чай с булочками.
Свежая пресса не пользовалась у народных избранников такой популярностью, как булочки и пирожки.
Выборщики проходили через металлоискатель.
Все депутаты сдавали свои мобильные телефоны.
Председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов объяснил процедуру проведения выборов в сенат.
Перед голосованием члены облизбиркома опечатали пустую урну.
В числе выборщиков был и кандидат в сенаторы Рыскали Абдикеров. Закон не запрещает ему голосовать. Даже за себя.
В Караганду на выборы приехали иностранные наблюдатели.
Депутаты выстроились в очередь за бюллетенями.
По результатом подсчета бюллетеней кандидат в сенаторы Рыскали Абдикеров набрал 241 голос, а его соперник Аристотель Исагулов — 51 голос.
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Наши «выборы» это наш давний позор.
ШП
28 июня, 2017 в 22:14