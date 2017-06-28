Как в Караганде прошли выборы сенатора (фоторепортаж)

Победителем стал нынешний секретарь областного маслихата Рыскали Абдикеров

Сегодня, 28 июня, в Караганде выбирали сенатора. Голосование прошло во Дворце культуры горняков. Здесь собралось около 300 депутатов маслихатов разных уровней. Они выбирали будущего сенатора от нашей области из двух кандидатур: нынешнего секретаря областного маслихата Рыскали Абдикерова и проректора КарГТУ Аристотеля Исагулова.

Перед голосованием депутаты подкреплялись: пили чай с булочками.

Свежая пресса не пользовалась у народных избранников такой популярностью, как булочки и пирожки.

Выборщики проходили через металлоискатель.

Все депутаты сдавали свои мобильные телефоны.

Председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов объяснил процедуру проведения выборов в сенат.

Перед голосованием члены облизбиркома опечатали пустую урну.

В числе выборщиков был и кандидат в сенаторы Рыскали Абдикеров. Закон не запрещает ему голосовать. Даже за себя.

В Караганду на выборы приехали иностранные наблюдатели.

Депутаты выстроились в очередь за бюллетенями.

По результатом подсчета бюллетеней кандидат в сенаторы Рыскали Абдикеров набрал 241 голос, а его соперник Аристотель Исагулов — 51 голос.