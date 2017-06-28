У Карагандинцев из крана течет «ржавая» вода

«Даже умыться невозможно, будто грязной водой обливаешься»

Карагандинцев снова беспокоят вопросы: «Почему из крана течет ржавая вода и кому жаловаться?». И если бы это был единичный случай, то грязную воду можно просто слить. Но сейчас, сколько ни старайся, чистая не течет.

Альбина Досмагамбетова проживает на Юго-Востоке, но считает, что грязная вода стала всеобщей проблемой города.

-У многих знакомых такая же проблема. Я живу на Степном-2 и у нас доходит до абсурда. Даже умыться невозможно, будто грязной водой обливаешься. А ведь ещё надо использовать воду для питья, для приготовления еды, — говорит она.

Пресс-секретарь «Караганды Су» Марина Богдан дала ответ на волнующий вопрос жителей, страдающих от «ржавой» воды. Снижение качества воды обычно происходит летом и связано с несколькими факторами.

-Во первых, эта проблема связана с повышением температуры наружного воздуха и увеличенным потреблением воды населением на полив огородов, — объяснила Марина Богдан.

По её словам, вторая причина — отсутствие горячего водоснабжения у 70 процентов карагандинцев. Естественно, горячую воду замещают холодной, поэтому напор регулярно увеличивают. Пока вода двигается по внутридомовым сетям, она повторно загрязняется.

В настоящее время ТОО «Караганды СУ» проводит дезинфекцию водопроводных сетей и отбирает воду на анализ. Тем не менее, жалоб на качество питьевой воды меньше не стало.