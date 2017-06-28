«Даже умыться невозможно, будто грязной водой обливаешься»
Карагандинцев снова беспокоят вопросы: «Почему из крана течет ржавая вода и кому жаловаться?». И если бы это был единичный случай, то грязную воду можно просто слить. Но сейчас, сколько ни старайся, чистая не течет.
Альбина Досмагамбетова проживает на Юго-Востоке, но считает, что грязная вода стала всеобщей проблемой города.
-У многих знакомых такая же проблема. Я живу на Степном-2 и у нас доходит до абсурда. Даже умыться невозможно, будто грязной водой обливаешься. А ведь ещё надо использовать воду для питья, для приготовления еды, — говорит она.
Пресс-секретарь «Караганды Су» Марина Богдан дала ответ на волнующий вопрос жителей, страдающих от «ржавой» воды. Снижение качества воды обычно происходит летом и связано с несколькими факторами.
-Во первых, эта проблема связана с повышением температуры наружного воздуха и увеличенным потреблением воды населением на полив огородов, — объяснила Марина Богдан.
По её словам, вторая причина — отсутствие горячего водоснабжения у 70 процентов карагандинцев. Естественно, горячую воду замещают холодной, поэтому напор регулярно увеличивают. Пока вода двигается по внутридомовым сетям, она повторно загрязняется.
В настоящее время ТОО «Караганды СУ» проводит дезинфекцию водопроводных сетей и отбирает воду на анализ. Тем не менее, жалоб на качество питьевой воды меньше не стало.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 35254 материалов.
Посетители оставили 205331 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
и вот именно загрязняется пока двигается по внутридомовым сетям
у госпожи богдан паранойя
Изя
28 июня, 2017 в 16:49
Так хорошо. Кто оплатит работу по прочистке фильтров, ремонт вышедших от такой воды счетчиков, ремонт стиральных машин и ущерб от постиранной в такой воде вещей?
xsxs
28 июня, 2017 в 18:00