Карагандинские рестораны не будут штрафовать за оставленную еду

В Алматы за каждые 100 грамм оставленной пищи будет штраф 200тг

По сообщениям казахстанских СМИ, рестораны Алматы вводят штраф за недоеденные блюда.

Рестораны Алматы решили бороться с недоеденными порциями на шведском столе – штраф составляет 200 тенге . Мы опросили карагандинских рестораторов и все они сошлись во мнении, что нашим людям такие меры не нужны. Среди опрошенных нами ресторанов шведский стол в г. Караганда предоставляет только Le Bam Boo, и они против введения таких штрафов. «У нас на шведском столе еда не остается», — говорит администратор ресторана Le Bam Boo. — Официанты обычно предупреждают заранее о том, что еду оставлять нельзя, и люди, как правило, доедают все».

Остальные рестораторы согласились с точкой зрения, что для карагандинцев штрафы за оставленную еду будут лишними. Пренебрежительного отношения к еде у карагандинцев не наблюдается.