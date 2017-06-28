В Алматы за каждые 100 грамм оставленной пищи будет штраф 200тг
По сообщениям казахстанских СМИ, рестораны Алматы вводят штраф за недоеденные блюда.
Рестораны Алматы решили бороться с недоеденными порциями на шведском столе – штраф составляет 200 тенге . Мы опросили карагандинских рестораторов и все они сошлись во мнении, что нашим людям такие меры не нужны. Среди опрошенных нами ресторанов шведский стол в г. Караганда предоставляет только Le Bam Boo, и они против введения таких штрафов. «У нас на шведском столе еда не остается», — говорит администратор ресторана Le Bam Boo. — Официанты обычно предупреждают заранее о том, что еду оставлять нельзя, и люди, как правило, доедают все».
Остальные рестораторы согласились с точкой зрения, что для карагандинцев штрафы за оставленную еду будут лишними. Пренебрежительного отношения к еде у карагандинцев не наблюдается.
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А как будут интересно определять, человек от жадности набрал много еды или просто банально плохо приготовлено, так что есть нельзя.
Дмитрий
28 июня, 2017 в 18:26