«Шахтёр» отзаявил шестерых футболистов

В клубе полностью сменилось руководство

В апреле аким области Ерлан Кошанов встретился с руководством футбольного клуба «Шахтёр». Он устроил разнос команде, и потребовал улучшить результаты и место в турнирной таблице. Аким намекнул, что в противном случае, кому-то придётся покинуть клуб.

Так и произошло, исполнительный директор Аскар Абильдаев подал в отставку. Следом за ним ушло всё руководство команды. Теперь болельщики команды надеются, что дела в клубе наладятся.

Фактически в период летних трансферов из «Шахтёра» ушли 11 человек, из них шестеро футболисты.

Отзаявлены:

Аскар Абильдаев — исполнительный директор

Игорь Солошенко — спортивный директор

Алексей Еременко — главный тренер

Берик Рахимбеков — ассистент главного тренера

Михал Лацена — тренер по физподготовке

Андрей Переход — врач

Сергей Ткачук — вратарь

Никола Василевич — защитник

Борис Кадио — защитник

Иван Садовничий — защитник

Ринат Хайруллин — полузащитник

Алессио Аллегриа — нападающий

Дозаявлены:

Олжас Абраев — исполняющий обязанности исполнительного директора

Мурат Тлешев — спортивный директор

Саулюс Ширмялис — главный тренер

Йозеф Шкрлик — ассистент главного тренера

Игорь Солошенко — ассистент главного тренера

Петр Пустовар — врач

Виктор Дмитренко — защитник

Сергей Хижниченко — нападающий