В клубе полностью сменилось руководство
В апреле аким области Ерлан Кошанов встретился с руководством футбольного клуба «Шахтёр». Он устроил разнос команде, и потребовал улучшить результаты и место в турнирной таблице. Аким намекнул, что в противном случае, кому-то придётся покинуть клуб.
Так и произошло, исполнительный директор Аскар Абильдаев подал в отставку. Следом за ним ушло всё руководство команды. Теперь болельщики команды надеются, что дела в клубе наладятся.
Фактически в период летних трансферов из «Шахтёра» ушли 11 человек, из них шестеро футболисты.
Отзаявлены:
Аскар Абильдаев — исполнительный директор
Игорь Солошенко — спортивный директор
Алексей Еременко — главный тренер
Берик Рахимбеков — ассистент главного тренера
Михал Лацена — тренер по физподготовке
Андрей Переход — врач
Сергей Ткачук — вратарь
Никола Василевич — защитник
Борис Кадио — защитник
Иван Садовничий — защитник
Ринат Хайруллин — полузащитник
Алессио Аллегриа — нападающий
Дозаявлены:
Олжас Абраев — исполняющий обязанности исполнительного директора
Мурат Тлешев — спортивный директор
Саулюс Ширмялис — главный тренер
Йозеф Шкрлик — ассистент главного тренера
Игорь Солошенко — ассистент главного тренера
Петр Пустовар — врач
Виктор Дмитренко — защитник
Сергей Хижниченко — нападающий
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 35257 материалов.
Посетители оставили 205348 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
100%ничья
-!-
28 июня, 2017 в 17:16
Я бы их всех отозвал и не созывал больше. Толку нуль.
Да уш!!!
28 июня, 2017 в 21:05