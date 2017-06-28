К ответственности Усенова привлекло министерство по инвестициям и развитию за создание на воздушном судне ситуации, угрожающей безопасности полетов.

Процесс должен был пройти утром, но Максат Усенов не явился вовремя, поэтому его доставили в суд принудительно.

Судья Ержан Алдабек назначил ему наказание в виде ареста сроком на десять суток, хотя прокурор попросила более строгое наказание в виде ареста на 15 суток.

Ранее сообщалось, что Максат Усенов, имея налоговую задолженность в размере более 160 тысяч тенге, был замечен на борту самолета «Эйр Астана», при этом скандально известный казахстанец вел себя агрессивно и был уведен таиландской полицией в аэропорту Бангкока. Однако тайские правоохранители не стали привлекать его к ответственности, и он продолжил путешествие. 8 июня он погасил налоговую задолженность. 16 июня суд постановил арестовать его на десять суток за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 434 части 1 КоАП РК (мелкое хулиганство). Таким образом, свой двадцать восьмой день рождения он встретил в стенах спецприемника, но в тот же день был выпущен.