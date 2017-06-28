В специализированном межрайонном административном суде Алматы прошло слушание в отношении Максата Усенова.
К ответственности Усенова привлекло министерство по инвестициям и развитию за создание на воздушном судне ситуации, угрожающей безопасности полетов.
Процесс должен был пройти утром, но Максат Усенов не явился вовремя, поэтому его доставили в суд принудительно.
Судья Ержан Алдабек назначил ему наказание в виде ареста сроком на десять суток, хотя прокурор попросила более строгое наказание в виде ареста на 15 суток.
Ранее сообщалось, что Максат Усенов, имея налоговую задолженность в размере более 160 тысяч тенге, был замечен на борту самолета «Эйр Астана», при этом скандально известный казахстанец вел себя агрессивно и был уведен таиландской полицией в аэропорту Бангкока. Однако тайские правоохранители не стали привлекать его к ответственности, и он продолжил путешествие. 8 июня он погасил налоговую задолженность. 16 июня суд постановил арестовать его на десять суток за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 434 части 1 КоАП РК (мелкое хулиганство). Таким образом, свой двадцать восьмой день рождения он встретил в стенах спецприемника, но в тот же день был выпущен.
Скандальную славу Усенов получил в декабре 2013 года. Тогда сын бывшего главы департамента строительства нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Кажымурата Усенова Максат совершил ДТП, въехав в группу пешеходов на своем BMW Х6, в результате чего погиб молодой парень и несколько человек пострадали.
В январе 2014 года с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон обратился отец погибшего. Он указал, что простил водителя и претензий к нему больше не имеет. На основании данного заявления и учитывая, что Усенов полностью признал вину, уголовное дело было прекращено. Усенов заплатил полмиллиона тенге штрафа и был освобожден из-под стражи. Позже апелляционная коллегия приняла решение об административном аресте на 45 суток и лишении Максата Усенова водительских прав на два года.
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Это его опять посадили? Или у этой новости уже борода выросла?
Караганда
28 июня, 2017 в 17:38
Свободу Усенову !!!
КО
28 июня, 2017 в 18:00