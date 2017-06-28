На остановках Караганды начали устанавливать аншлаги с расписанием движения автобусов

Так на чиновников подействовала критика акима области

На остановках Караганды начали устанавливать аншлаги с расписанием движения автобусов. Они появились пока только на ДКГ, ЦУМе и 45 квартале. Ожидается, что такие же доски с расписанием со временем прикрепят к большинству остановок центра города, Юго-Востока, Майкудука, Пришахтинска и Сортировки.

Власти принялись наводить порядок в сфере общественного транспорта после критики акима области Ерлана Кошанова. Он дал градоначальнику Нурлану Аубакирову поручение в течение месяца провести переговоры с автопарками, переодеть водителей и кондукторов и повесить аншлаги на остановках.