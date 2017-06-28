Так на чиновников подействовала критика акима области
На остановках Караганды начали устанавливать аншлаги с расписанием движения автобусов. Они появились пока только на ДКГ, ЦУМе и 45 квартале. Ожидается, что такие же доски с расписанием со временем прикрепят к большинству остановок центра города, Юго-Востока, Майкудука, Пришахтинска и Сортировки.
Власти принялись наводить порядок в сфере общественного транспорта после критики акима области Ерлана Кошанова. Он дал градоначальнику Нурлану Аубакирову поручение в течение месяца провести переговоры с автопарками, переодеть водителей и кондукторов и повесить аншлаги на остановках.
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На остановке 45 квартал висит электронное табло, которое в режиме реального времени на основании гео-мониторинга автобусов показывает количество минут до его прибытия. Отображаются только маршруты 3 автопарка. Могу еще раз ему высказать респект, на фоне остальных перевозчиков, он работает достаточно хорошо. И автобусы у него сравнительно хорошие.
Я не лобист, скорее наоборот, пофигист… просто терпеть не могу ездить на работу в китайских душных тесных газенвагенах.
Пассажир
28 июня, 2017 в 17:21
118 на ДК стал ездить? Даже этого нормально не могут сделать!!!!
Караганда
28 июня, 2017 в 17:35
Как я и говорила, самое важное это одинаковая форма одежды и таблички, а культура вождения, несоблюдение правил и графика это никого не касается! Кстати, электроные табло висят для галочки. Ни разу не видела чтоб они работали
Я
28 июня, 2017 в 18:08