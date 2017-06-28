Журналисты получили премии акима Карагандинской области

Коллектив «Нового Вестника» поздравляет коллег с профессиональным праздником

Сегодня, 28 июня, работники средств массовой информации отмечают свой профессиональный праздник. В канун этого журналистам вручили премию акима области «Алтын Сункар». Ее лауреатами стали 12 корреспондентов, операторов и редакторов.

Обладателями премии акима Карагандинской области стали:

— в номинации «За верность профессии» — Алибек Абдрашев, корреспондент газеты «Шарайна» из Сатпаева;

— в номинации «За активную жизненную позицию» — собственный корреспондент республиканского ТК «31 канал» и «5 канала» Людмила Батюшкина;

— в номинации «Мастер объектива» — видеооператор республиканского телеканала «КТК» Николай Колесниченко;

— В номинации «Лучшее освещение сельской тематики» — журналист, член Союза журналистов с 1999 года Ергазы Жазыкбаев;

— В номинации «Лучшее освещение социальной тематики» — редактор ТК «Казахстан-Караганды» Эльмира Исаханова;

— в номинации «Лучшее освещение производственной тематики» — заместитель главного редактора областной газеты «Индустриальная Караганда» Станислав Песнев;

— в номинации «За первые успехи» — корреспондент районной газеты «Сельский труженик» (Осакаровский район) Светлана Максимова;

— в номинации «Лучшая творческая работа года» — руководитель и основатель проекта «Информационное агентство «EKaraganda.kz» Сергей Забурдяев;

— в номинации «За стиль и функциональность» — дизайнер областной газеты «Орталык Казакстан» Ботагоз Ахмадиева;

— в номинации «За лучшее освещение и пропаганду тематики «Человек труда» — корреспондент газеты «Вечерняя Караганда», редактор ИА «Информбюро» Махаббатгуль Енсебаева.

Специальная премия акима области в 1 миллион тенге получил карагандинский корпункт агентства «Хабар».