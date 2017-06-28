Ограничения введены в связи с ремонтом дорожного полотна.
Участок трассы Астана – Караганда с 28 июня перекрыт в связи с ремонтом дорожного полотна, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
«В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ дорожного полотна на трассе участок трассы Астана – Караганда под путепроводом (в районе строительного рынка «Нур») в период с 15:00 28 июня 2017 по 06:00 5 июля 2017 года», — говорится в сообщении.
Полицейские предлагают водителям объезжать этот участок по временной схеме.
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а что это они за один объезд тут отписку дают а что остальные пять по встречкам при 50 км молчат они???дорога трясогубка под астаной вообще стиральная доска а не дорога.шум неимоверный от бетонки
Казбек
28 июня, 2017 в 20:47
Если это не вселенский позор, то что?
ШП
28 июня, 2017 в 22:11