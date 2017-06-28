Автоматизированную систему контроля качества дорог внедрят в Казахстане

С 2019 года компьютер будет подсказывать комитету автодорог МИР РК, какие дороги и каким методом ремонтировать.

В Казахстане появится Центр качества дорожных активов. В этой организации внедрят специальную автоматизированную систему, которая сама будет давать рекомендации по ремонту казахстанских дорог. Об этом на пресс-конференции в Министерстве по инвестициям и развитию РК сообщил председатель Комитета автомобильных дорог Мереке Пшембаев, передает Today.kz.

«Сейчас мы имеем 16 областных лабораторий (проверки качества дорог – Прим. автора). Они по составу очень малочисленные – 6-8 человек, зарплаты низкие. Поэтому на основании рекомендаций Всемирного банка мы вводим со следующего года систему управления дорожными активами и создаем РГП «Центр качества дорожных активов». Кроме лабораторных функций, оно будет вести учет системы управления дорожными активами, а также проводить экспертизу сметной документации», — отметил спикер.

Пшембаев отдельно остановился на компьютерной системе и ее преимуществах.

«Будет внедряться программа, которая будет обсчитывать всю сеть дорог, а с учетом анализа прошлых лет, будет с 2019 года давать предложения по тому, какие дороги ремонтировать, каким методом. Это поможет в Министерстве финансов обосновывать выделение необходимых средств. Там целая система, на ней работают Европа, Япония, Пакистан», — добавил Мереке Пшембаев.