С 2019 года компьютер будет подсказывать комитету автодорог МИР РК, какие дороги и каким методом ремонтировать.
В Казахстане появится Центр качества дорожных активов. В этой организации внедрят специальную автоматизированную систему, которая сама будет давать рекомендации по ремонту казахстанских дорог. Об этом на пресс-конференции в Министерстве по инвестициям и развитию РК сообщил председатель Комитета автомобильных дорог Мереке Пшембаев, передает Today.kz.
«Сейчас мы имеем 16 областных лабораторий (проверки качества дорог – Прим. автора). Они по составу очень малочисленные – 6-8 человек, зарплаты низкие. Поэтому на основании рекомендаций Всемирного банка мы вводим со следующего года систему управления дорожными активами и создаем РГП «Центр качества дорожных активов». Кроме лабораторных функций, оно будет вести учет системы управления дорожными активами, а также проводить экспертизу сметной документации», — отметил спикер.
Пшембаев отдельно остановился на компьютерной системе и ее преимуществах.
«Будет внедряться программа, которая будет обсчитывать всю сеть дорог, а с учетом анализа прошлых лет, будет с 2019 года давать предложения по тому, какие дороги ремонтировать, каким методом. Это поможет в Министерстве финансов обосновывать выделение необходимых средств. Там целая система, на ней работают Европа, Япония, Пакистан», — добавил Мереке Пшембаев.
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давно пора, почему кто-то конкретно должен быть виновен
-!-
28 июня, 2017 в 20:28
Этой статьёй ещё раз доказали,что в нашем министерстве не умные. Как?на основании рекомендации Всемирного банка?минестерством управляют как хотят. А может это для того,чтобы вообще ни чего не делать?электронная система сама все будет делать.
Sleep Walker
28 июня, 2017 в 22:41
Свет компьютер мой скажи
Да всю правду доложи
Где дороги всех страшнее
Чтоб откаты взять кучнее
А компьютер им в ответ
«житро.оп ты, спору нет…»
Серик
29 июня, 2017 в 08:03
Сделайте проект по аналогии с Российским «Росяма» rosyama.ru где сами граждане будут собирать информацию о состоянии дорожного полотна и отправлять фото с координатами. Останется обработать информацию и устранять недостатки. Сбор информации будет очень эффективным. А вообще для начала начните с основных магистралей, например трасса M-36 от Караганды до Астаны. Состояние дороги неописуемое.
sun
29 июня, 2017 в 09:32