Сколько денег потрачено на подготовку к EXPO-2017 из бюджета РК

Почти половина всех расходов пришлась на 2016 год – 267,2 миллиарда тенге.

За пять лет на подготовку к проведению в Астане EXPO-2017 из бюджета РК выделено 565 миллиардов тенге. Это на 30 миллиардов больше средств, затраченных на развитие топливно-энергетического комплекса Казахстана, передает Today.kz со ссылкой на Ranking.kz.

«Согласно закону о республиканском бюджете, за пять лет подготовки к проведению международной выставки EXPO-2017 было выделено 565,1 миллиарда тенге или 2,1 миллиарда долларов США. В том числе из бюджета города Астаны — 1,58 миллиарда тенге», — сообщают аналитики агентства.

Почти половина всех расходов пришлась на 2016 год – 267,2 миллиарда тенге.

«В текущем году до открытия выставки было потрачено еще 77,3 миллиарда. В среднем на одного работающего жителя страны пришлось по 66 тысяч тенге на подготовку к данной выставке», — констатируют аналитики.

По данным агентства, EXPO-2015 в Милане обошлось итальянскому правительству в 3,6 миллиарда долларов, а самая дорогая выставка EXPO в истории была проведен в 2010 году в Шанхае (60 миллиардов долларов). В структуре расходов госбюджета РК за 2016 год на EXPO пришлось три процента всех средств.

«Таким образом, за весь период подготовки к EXPO из бюджета было выделено почти на 30 миллиардов тенге больше средств, чем на развитие топливно-энергетического комплекса страны (537,3 миллиарда), а также в три раза больше средств, выделенных на промышленность, архитектурную и градостроительную деятельность (193 миллиарда).

В 2016 году на топливно-энергетический комплекс и недропользование было потрачено 100,4 миллиарда тенге бюджетных средств, развитие промышленности – 46,3 миллиарда тенге.