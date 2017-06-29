Микрозаймы в Казахстане: лучший сервис для получения займов

В этой статье мы поговорим об условиях предоставления микрозаймов в Казахстане онлайн, а также о преимуществах такого способа получения финансовых средств.

Где взять микрозаем в Казахстане?

Ситуация, когда срочно нужны деньги, знакома практически каждому из нас. Бывает так, что до зарплаты осталось несколько дней, а средства уже закончились. При этом нужно срочно отправиться в краткосрочную поездку или сделать незапланированную покупку (к примеру, приобрести деталь для сломавшегося автомобиля).

Микрозаем рекомендуется брать, если не хватает денег до

зарплаты или нужно сделать небольшую покупку. Для крупных приобретений лучше брать потребительский кредит.

Что же делать, если не хочется тратить сбережения на подобные цели? Отличным решением являются микрозаймы в Казахстане. Такие займы предоставляются на короткий срок под разумные проценты, а процесс их получения по времени занимает не более одного часа.

Где взять заем?

Микрозаймы в Казахстане онлайн предоставляют многие организации, но одним из лучших виртуальных сервисов по выдаче займов является ALTENGE. На сайте компании клиент может взять заем на сумму от 10 до 150 тысяч тенге на период от 7 до 31 дня. Получить необходимую сумму можно в день оформления заявки любым удобным способом.

К настоящему моменту онлайн-сервис ALTENGE помог решить финансовые проблемы более чем 12 950 клиентам

Почему следует взять срочный микрозаем именно в ALTENGE?

Клиент сам определяет условия получения и оплаты займов. Получатель может взять микрозаем на сумму от 10 до 150 тысяч тенге на любой срок (от 7 до 31 дня). Клиент указывает в заявке, каким способом он хочет получить и как будет возвращать финансовые средства (на карту, на банковский счет и т. д.). Оперативность. Срок получения займа – до 24 часов, но в большинстве случаев клиент получает деньги в течение часа с момента подачи заявки. Простота оформления. Заявителю не нужно собирать большой пакет документов и оставлять залог. Достаточно заполнить форму заявки. Удобство. Оформление микрозайма осуществляется в онлайн-режиме, сервис ALTENGE доступен в режиме 24/7. Индивидуальный подход. Сотрудники ALTENGE рассматривают каждую заявку индивидуально, поэтому заем может получить даже человек с испорченной или чистой кредитной историей. Разумная процентная ставка. Плата за пользование первым займом составляет 1 % в день. То есть если клиент берет 50 тысяч тенге на 20 дней, то ежедневная комиссия составляет всего 500 тенге. Нет скрытых платежей и комиссий. Все операции производятся в соответствии с условиями договора и Правилами предоставления займов, с которыми клиент может ознакомиться до подписания договора.

Как получить онлайн-заем?

Получить микрозаем на карту или на банковский счет в ALTENGE несложно.

Указание дополнительных контактов (ФИО и номеров телефонов родственников, коллег или друзей) увеличивает вероятность одобрения микрозайма на 30 %

Достаточно сделать всего четыре шага:

Выбрать сумму и срок микрозайма. Прежде всего, клиенту нужно определить сумму и срок, на который он хочет получить заем. Рассчитать уровень расходов по займу поможет специальный онлайн-калькулятор. Пользователю достаточно указать сумму и срок желаемого займа, а затем нажать на кнопку «Получить деньги». Заполнить форму заявки (анкету). Это самый важный и ответственный этап. Пользователю нужно указать достоверные данные, а также очень внимательно отнестись к заполнению платежных реквизитов. Счет для получения средств должен принадлежать непосредственно клиенту, иначе в предоставлении займа будет отказано. Все поля анкеты, отмеченные звездочкой, обязательны к заполнению. Также рекомендуется указать дополнительную информацию, это повысит вероятность получения денежных средств.

Подписать договор при помощи SMS-кода. После рассмотрения и одобрения заявки специалистами ALTENGE пользователю на номер телефона, указанный в анкете, приходит SMS с кодом. Этот код нужен, чтобы активировать договор на получение займа в сервисе. Перед проведением активации клиенту необходимо внимательно изучить условия договора и выполнить подтверждение только в случае согласия с условиями. Чтобы активировать договор, необходимо ввести код из SMS в специальную форму на сайте.

Получить деньги. Финансовые средства могут быть перечислены клиенту на карту или на счет в банке. В обоих случаях максимальный срок зачисления составляет 24 часа, однако по преимуществу клиент получает деньги в течение часа после подтверждения заявки.

Как ALTENGE работает с клиентами

Компания ALTENGE гарантирует прозрачность условий сотрудничества и обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту. Получить финансовые средства может даже лицо с негативной кредитной историей. Работа сервисов ALTENGE автоматизирована, что обеспечивает быструю обработку заявок.

Специалисты компании готовы ответить на вопросы потенциальных клиентов, разъяснить им условия договора. Специально для общения с заемщиками работает Служба заботы о клиентах, в которую каждый желающий может обратиться со своими вопросами. Для максимально удобного использования сервиса каждому пользователю предоставляется личный кабинет, в котором он может получить информацию о сумме, периоде и способах погашения займа.

Для постоянных клиентов действует система лояльности. В частности, они могут собирать бонусы и обменивать их на реальные деньги. Кроме того, постоянным клиентам может быть сокращен процент по займу или предоставлено более выгодное предложение. Сотрудничество с сервисом ALTENGE – это гарантия получения займов на выгодных условиях!

(pr)