В этой статье мы поговорим об условиях предоставления микрозаймов в Казахстане онлайн, а также о преимуществах такого способа получения финансовых средств.
Где взять микрозаем в Казахстане?
Ситуация, когда срочно нужны деньги, знакома практически каждому из нас. Бывает так, что до зарплаты осталось несколько дней, а средства уже закончились. При этом нужно срочно отправиться в краткосрочную поездку или сделать незапланированную покупку (к примеру, приобрести деталь для сломавшегося автомобиля).
Микрозаем рекомендуется брать, если не хватает денег до
зарплаты или нужно сделать небольшую покупку. Для крупных приобретений лучше брать потребительский кредит.
Что же делать, если не хочется тратить сбережения на подобные цели? Отличным решением являются микрозаймы в Казахстане. Такие займы предоставляются на короткий срок под разумные проценты, а процесс их получения по времени занимает не более одного часа.
Где взять заем?
Микрозаймы в Казахстане онлайн предоставляют многие организации, но одним из лучших виртуальных сервисов по выдаче займов является ALTENGE. На сайте компании клиент может взять заем на сумму от 10 до 150 тысяч тенге на период от 7 до 31 дня. Получить необходимую сумму можно в день оформления заявки любым удобным способом.
К настоящему моменту онлайн-сервис ALTENGE помог решить финансовые проблемы более чем 12 950 клиентам
Почему следует взять срочный микрозаем именно в ALTENGE?
Как получить онлайн-заем?
Получить микрозаем на карту или на банковский счет в ALTENGE несложно.
Указание дополнительных контактов (ФИО и номеров телефонов родственников, коллег или друзей) увеличивает вероятность одобрения микрозайма на 30 %
Достаточно сделать всего четыре шага:
Как ALTENGE работает с клиентами
Компания ALTENGE гарантирует прозрачность условий сотрудничества и обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту. Получить финансовые средства может даже лицо с негативной кредитной историей. Работа сервисов ALTENGE автоматизирована, что обеспечивает быструю обработку заявок.
Специалисты компании готовы ответить на вопросы потенциальных клиентов, разъяснить им условия договора. Специально для общения с заемщиками работает Служба заботы о клиентах, в которую каждый желающий может обратиться со своими вопросами. Для максимально удобного использования сервиса каждому пользователю предоставляется личный кабинет, в котором он может получить информацию о сумме, периоде и способах погашения займа.
Для постоянных клиентов действует система лояльности. В частности, они могут собирать бонусы и обменивать их на реальные деньги. Кроме того, постоянным клиентам может быть сокращен процент по займу или предоставлено более выгодное предложение. Сотрудничество с сервисом ALTENGE – это гарантия получения займов на выгодных условиях!
(pr)
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Всего 1% и составляет 500 тг. в день.Это за месяц получается 15 000. Только первый раз. Интересно,сколько будет во второй? Итого берем 50000, возвращаем через месяц 65000. При таких % можно в Хоум банке взять 50000 на 6 мес и переплатить за этот срок 12000. а если получится закрыть за месяц, то и того меньше.Кредиты, конечно, у меня были и есть, но в МКО (любую) надеюсь обращаться не придется
Валентина
29 июня, 2017 в 12:50
30% в месяц или 360% годовых — это грабёж а МКО жулики. Валютный и фондовый рынки отдыхают.
Водитель
29 июня, 2017 в 15:31
О, нет. «Разумная ставка» 1% в день это не 365% годовых. Эффективная годовая процентная ставка вырастет до 3600 процентов. Будьте осторожны, не влезайте в кабалу.
Жаларган Намыстанович
29 июня, 2017 в 17:51
Ну это при реинвестировании (проценты на проценты), и не 3600% а 3778%. Так вот не все МКО до этого додумались.
Водитель
29 июня, 2017 в 18:51
Это шутка? 1% в день назвали разумной процентной ставкой? Лучше бы сразу сказали — мы вам коробок спичек, а вы нам свою почку! Куда смотрят контролирующие органы? Или сами в доле?
?
29 июня, 2017 в 18:27
Пока живут на свете дураки
Нам денежки давать им было бы с руки.
Да уш!!!
29 июня, 2017 в 20:22
Вестник , что народу впариваете , за деньги за рекламу , готовы продаться …
Айбек
29 июня, 2017 в 21:55
Согласны с Жаларганом Намыстановичем, за исключением, комментария о процентной ставке, но об этом мы скажем подробней. А в целом Вы правы – нельзя влезать в кабалу! Прежде, чем взять кредит, внимательно изучите все его стороны. А теперь разрешите ответить на все замечания по порядку.
Во-первых, не стоит забывать, что данный заем является инструментом для решения краткосрочных финансовых проблем: закончились деньги до зарплаты, срочный ремонт автомобиля или квартиры, неожиданный поход к врачу или операция. Эти деньги не предназначены для покупки предметов роскоши.
Во-вторых, не всегда есть возможность занять деньги у родственников, друзей, близких или знакомых. На такие случаи и существует сервис ALTENGE.
В-третьих, перед тем, как оформить кредит, адекватно оцените свое финансовое положение: просчитайте все свои доходы и расходы.
В-четвертых, берите кредит лишь на тот срок, который Вам действительно необходим. Например, Вам нужны 30000 тенге на 10 дней, чтобы хватило ровно до зарплаты. Но вы решили подстраховаться и берете деньги на 30 дней. В таком случае сумма долга составит 9300 тг против 3600 тг при первоначальном варианте. И откуда появятся деньги на погашение долга через 30 дней, когда будет точно такой же конец месяца, если их сейчас нет? Так же не стоит забывать, что максимальный срок займа – 31 день! Поэтому некорректно считать 365% годовых, потому как на год ALTENGE не оформляет кредит.
В-пятых, сервис ALTENGE работает максимально прозрачно – нет никаких скрытых процентов, все условия описаны в договоре, никакие условия не пропечатаны мелким шрифтом, к тому же все расходы по зачислению, переводу, комиссии – все это берет на себя компания. Вам не придется платить за перевод денег ни при получении, ни при погашении кредита. Так же в процентной ставке заложены все риски компании: недобросовестные заемщики, мошенники, форс-мажорные обстоятельства.
В-шестых, ALTENGE профилируется на работе с клиентами, которым отказали в финансировании традиционные банковские учреждения. Стоит понимать, что к нам обращаются люди со сложной ситуацией. К тому же, все процессы проходят на нашем сайте – клиент может обратиться к нам из любой точки страны. Плюс ко всему не надо тратить время на очереди – все заявки рассматриваются онлайн.
Пожалуйста, запомните все эти нюансы перед тем, как обратиться за таким кредитом. Мы категорически против необдуманных финансовых поступков!
ALTENGE
30 июня, 2017 в 16:33