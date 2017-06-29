Как уплатить налог на транспорт, если не выпускают из аэропорта?

Если вылетаете через Алматы, Астану, Караганду или Шымкент, то чтобы успеть на рейс, у вас будет 30 минут.

В разгар отпусков у некоторых автовладельцев могут возникнуть проблемы при выезде из страны. Если остались долги по налогу, высока вероятность, что вы в чёрном списке Министерства юстиции РК и никуда не полетите, пока не рассчитаетесь с государством, сообщает kolesa.kz

Простимулировать забывчивых должников совместно с Минюстом решили в Казпочте. В четырёх аэропортах Казахстана установили терминалы, через которые можно рассчитаться по долгам и снять запрет на выезд. На все процедуры должно уйти до 30 минут, работает система круглосуточно.

Сервисом могут воспользоваться граждане, вылетающие из аэропортов Алматы, Астаны, Караганды и Шымкента. Вскоре добавится к этому списку и аэропорт Актау.

Стоит отметить, что не все должники смогут быстро снять запрет на выезд и улететь на моря.

Системой смогут воспользоваться граждане, имеющие запреты с 1 июля 2015 года. Тех, кто имеет ограничение на выезд до 1 июля 2015 года, ждут судисполнители и удаление из базы по старому порядку.

Если сумма задолженности равна или превышает 2 миллиона тенге, то воспользоваться терминалом не получится. Придётся обратиться в кассы банков или самой Казпочты. Снятие запрета, само собой, затянется на более продолжительное время. Жаль, что обещанная функция со снятием запрета из-за долгов по штрафам за нарушения ПДД так и не работает.

Несмотря на новый функционал, рекомендуем перед заказом путёвок и билетов на поездку лишний раз проверить наличие временных ограничений по базе Минюста.