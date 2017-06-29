Если вылетаете через Алматы, Астану, Караганду или Шымкент, то чтобы успеть на рейс, у вас будет 30 минут.
В разгар отпусков у некоторых автовладельцев могут возникнуть проблемы при выезде из страны. Если остались долги по налогу, высока вероятность, что вы в чёрном списке Министерства юстиции РК и никуда не полетите, пока не рассчитаетесь с государством, сообщает kolesa.kz.
Простимулировать забывчивых должников совместно с Минюстом решили в Казпочте. В четырёх аэропортах Казахстана установили терминалы, через которые можно рассчитаться по долгам и снять запрет на выезд. На все процедуры должно уйти до 30 минут, работает система круглосуточно.
Сервисом могут воспользоваться граждане, вылетающие из аэропортов Алматы, Астаны, Караганды и Шымкента. Вскоре добавится к этому списку и аэропорт Актау.
Стоит отметить, что не все должники смогут быстро снять запрет на выезд и улететь на моря.
Системой смогут воспользоваться граждане, имеющие запреты с 1 июля 2015 года. Тех, кто имеет ограничение на выезд до 1 июля 2015 года, ждут судисполнители и удаление из базы по старому порядку.
Если сумма задолженности равна или превышает 2 миллиона тенге, то воспользоваться терминалом не получится. Придётся обратиться в кассы банков или самой Казпочты. Снятие запрета, само собой, затянется на более продолжительное время. Жаль, что обещанная функция со снятием запрета из-за долгов по штрафам за нарушения ПДД так и не работает.
Несмотря на новый функционал, рекомендуем перед заказом путёвок и билетов на поездку лишний раз проверить наличие временных ограничений по базе Минюста.
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Что за глупые вопросы у людей в 21 веке
Есть банки которые предстовляют интернет услуги
По оплате свех налогов штраыов комунальных платежей и так далие
Сегодня Вы можите платить через сотовый телефон откуда угодно и когда угодна
vas
29 июня, 2017 в 11:33