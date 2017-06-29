Что делать, когда соседи-алкаши не дают житья?

«Жаловаться бесполезно»

Привычная для многих карагандинцев картина: лето, во дворе резвится детвора и тут же, буквально в нескольких метрах от песочницы, расположились местные пьяницы. Заняли единственную уцелевшую скамейку и передают по кругу бутылку с горячительным. На ворчливые замечания бабушек-одуванчиков, требующих уйти с детской площадки, не реагируют, а если и отвечают, то исключительно матом.

Напившись до «поросячьего визга», прожигатели жизни прямо тут же впадают в беспамятство. Это еще хорошо, если они мирно отключаются. Более агрессивные завсегдатаи карагандинских дворов часто начинают выяснять отношения между собой, кроют друг друга трехэтажным матом, а если этого мало — цепляются к прохожим. В общем, тянет их на «подвиги». Этими «подвигами» потом пестрит криминальная хроника.

Карагандинка Татьяна Мельникова (фамилия изменена по просьбе женщины) несколько лет живет в этом ужасе. Тут же растут ее дети, как и дети других карагандинцев.

-Я живу в 19-м микрорайоне, в доме № 49. В принципе, здесь каждый день творится одно и то же,- говорит Татьяна. — С самого утра к нам во двор начинают стекаться разные мужчины. Чаще всего это одни и те же лица. Среди них есть наши неблагополучные соседи. Пьют они с раннего утра и до глубокой ночи. Им неважно, гуляют ли рядом дети, ходят или не ходят прохожие. Сейчас у нас нет дворника. Весь двор уже усыпан бутылками. Они во всех кустах. Это продолжается на протяжении нескольких лет. Летом они во дворе, зимой заходят и пьют в нашем подъезде. Когда их пытаешься выгнать, посылают матом куда подальше. Вот недавний случай. Я спускалась, а они стояли в подъезде. Я стала снимать их на видео. Сказала им, что они не имеют права тут пить, чтобы немедленно ушли, иначе я скину это видео участковому. Один из них живет в нашем подъезде, так он обматерил меня с ног до головы. Другие сказали, что им все пофиг. Среди них была даже женщина! Эта женщина ко мне подошла и начала угрожать: «Ты знаешь, что такими как ты делают на зоне, кумовка»!

Так-как Татьяна была беременна , чувство самосохранения заставило ее отступить. Как хрупкая женщина может противостоять группе здоровых мужчин?

-Вы знаете, раньше я очень часто вызывала полицию, — продолжает рассказывать Татьяна. — Наверное, каждый день. Полицейские по началу приезжали. Увозили их. Но через некоторое время эти люди возвращались обратно. На следующий день они пьют, я опять вызываю. Полиция приезжала, приезжала, приезжала, но в один прекрасный момент мне сказали: «Если вы чем-то недовольны, то вам нужно написать на них заявление». Я не стала. Мне было страшно. А вдруг потом эти люди стали бы мне мстить? Они же неадекватные! Один из них работал в нашем старом КСУ. Так председатель с ним расплачивалась алкоголем, чтобы он немного во дворе прибирал. Другого частенько во дворе вижу с женой и детьми. Причем бывает такое, что гуляют его дочки, а он тут же рядом сидит и пьет. Был еще один неприятный случай. Один мужчина напился в нашем дворе, валялся, а потом встал, вывалил свое хозяйства и прямо при детях начал мочиться. Мы пытались с мужем его выгнать, но это было бесполезно. Он был в неадекватном состоянии.

Татьяна Мельникова жалуется на то, что такая жизнь просто невыносима. И дело тут вовсе не в морали, а в том, эти люди представляют реальную опасность для окружающих. Никогда не знаешь, когда пьяница вдруг решит броситься на тебя с ножом или горлышком от разбитой бутылки. Некоторое время назад с одним местным дебоширом пыталась справится полиция, но в итоге даже стражи порядка были вынуждены ретироваться.

-Один такой случай был в прошлом году. У нас во дворе напился парень. Он стал докапываться до прохожих и ударил одного человека. Тот не сдержался и вызвал полицию. Наряд приехал и по всему двору бегал за ним. В итоге этот парень прямо из мусорки достал бутылку, разбил ее стал угрожать, что вены себе перережет. Другой алкаш сказал, что будет все это снимать на видео: «Мол до чего полиция людей доводит»! В конце концов полицейские уехали.

Обычные карагандинцы не могут противостоять таким людям. А если и пытаются, то очень часто это заканчивается трагедией. В июне прошлого года «Новый Вестник» рассказывал о страшной смерти Оксаны Грачевой. Пьяный отморозок убил мать двоих детей за то, что она выгнала его с детской площадки. Злопамятный бывший «зек» подкараулил женщину в подъезде и ударил ножом прямо в сердце… Карагандинка скончалась в машине «скорой помощи». Полицейские вырвали убийцу из рук разъяренной толпы. Пьяницу осудили, но семье погибшей молодой женщины легче от этого не стало.

Карагандинцы, проживающие по соседству с пьяницами, не знают как обезопасить себя. Чаще всего предпочитают обходить их стороной. По сути, полиция ничего не может сделать с такими гражданами. Их увозят,штрафуют, но те все равно возвращаются на насиженное место. В итоге горожанам только и остается, что терпеть.