Сменились акимы двух районов Карагандинской области

Одним из них стал бывший заместитель акима области Шагурашид Мамалинов

В Карагандинской области сменились акимы двух районов. Главой Осакаровского района стал Нуркен Кобжанов. Акимат Бухар-жырауского района возглавил Шагурашид Мамалинов. До этого назначения он работал заместителем аким области по вопросам сельского хозяйства.

У нового акима Бухар-жырауского района Шагурашида Мамалинова два высших образование по специальностям «зооинженер» и «юрист». Работать он начал в 1975 году. С 1982 по 1985 годы находился на комсомольской работе. В 1985-2007 годах работал на различных руководящих должностях в сфере сельского хозяйства в Тельманском, Мичуринском (ныне Абайском) районах, был начальником областного управления сельского хозяйства. Был акимом Бухар-Жырауского района и руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области. С августа 2015 года и до нового назначения Шагурашид Мамалинов занимал пост заместителя акима Карагандинской области.

Новому акиму Осакаровского района Нуркену Кобжанову 49 лет. Он родился в Шахтинске. У чиновника четыре диплома в высшем образовании.

Трудовую деятельность он начал в 1985 году. В 1995 году был главным инженером совхоза «Звезда» в Молодежном районе Карагандинской области. В 1999 году стал президентом АО «Жулдыз». В 2002 году создал свое крестьянское хозяйство по выращиванию зерновых культур. В 2003 году был избран депутатом Осакаровского районного маслихата по избирательному округу № 6. До назначения акимом Осакаровского района Нуркен Кобжанов возглавлял Бухар-жырауский район.