Одним из них стал бывший заместитель акима области Шагурашид Мамалинов
В Карагандинской области сменились акимы двух районов. Главой Осакаровского района стал Нуркен Кобжанов. Акимат Бухар-жырауского района возглавил Шагурашид Мамалинов. До этого назначения он работал заместителем аким области по вопросам сельского хозяйства.
У нового акима Бухар-жырауского района Шагурашида Мамалинова два высших образование по специальностям «зооинженер» и «юрист». Работать он начал в 1975 году. С 1982 по 1985 годы находился на комсомольской работе. В 1985-2007 годах работал на различных руководящих должностях в сфере сельского хозяйства в Тельманском, Мичуринском (ныне Абайском) районах, был начальником областного управления сельского хозяйства. Был акимом Бухар-Жырауского района и руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области. С августа 2015 года и до нового назначения Шагурашид Мамалинов занимал пост заместителя акима Карагандинской области.
Новому акиму Осакаровского района Нуркену Кобжанову 49 лет. Он родился в Шахтинске. У чиновника четыре диплома в высшем образовании.
Трудовую деятельность он начал в 1985 году. В 1995 году был главным инженером совхоза «Звезда» в Молодежном районе Карагандинской области. В 1999 году стал президентом АО «Жулдыз». В 2002 году создал свое крестьянское хозяйство по выращиванию зерновых культур. В 2003 году был избран депутатом Осакаровского районного маслихата по избирательному округу № 6. До назначения акимом Осакаровского района Нуркен Кобжанов возглавлял Бухар-жырауский район.
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«Новому акиму Бухар-жырауского района Шагурашиду Мамалинову 29 лет. У него два высших образование по специальностям «зооинженер» и «юрист». Работать он начал в 1975 году».
Жесть походу работать он начал в 1975г. тогда, когда еще не родился, ведь ему 29 лет. Надо же, а я его помню не молодым дядькой.
Светлана
29 июня, 2017 в 13:52
А где написано что ему 29?
Аслан
29 июня, 2017 в 14:26
Да Вы здесь на цифры и буквы внимание не обращайте, главное смысл улавливайте.)))
Санёк
29 июня, 2017 в 15:17
Хоть бы родной Осакаровке повезло, так хочется верить в нового акима.
Светлана
29 июня, 2017 в 14:30
«Он родился в Шахтинске. У чиновника четыре диплома в высшем образовании.» Родиться можно где угодно, согласитесь. Важно — где человек вырос, в какой среде. Ну, а следующее утверждение (о дипломах в образовании), дает лишний раз повод задаться вопросом — кого берете работать в газету корреспондентами, Господа владельцы? С каким количеством дипломов в «кармане»?
Студент
29 июня, 2017 в 14:38
Получается — 1968 года рождения, в 17 лет начал работать … Наверное отслужил срочную службу, а потом начал получать высшее образование (аж 4-е!!!)успешно совмещая учебу с работой …!? Вундеркинд …
Майкудук
29 июня, 2017 в 16:42