Бойкая торговля, грязь и постоянный шум надоели карагандинцам (фото)
В общественный совет города обратились жители проспекта Нуркена Абдирова. Там, в районе остановки 1000 мелочей, расположен подземный переход. Вот только в нем удобству пешеходов предпочли торговлю, отделы зажаты между бетонными стенами и стеклопакетами. В узких коридорах трудно пройти, особенно в часы пик. Общественники, которые выехали с ревизией, усомнились в пожарной безопасности таких переходов. Они попытались найти арендодателя или владельцев бутиков, но никого из них там не оказалось.
Тогда участник комиссии Тимур Сайфуллин попытался выяснить, кому принадлежат площади. Он зашёл в несколько отделов, оказалось, что предприниматели заключали договоры аренды с разными людьми.
В подземке торгуют самсой, треугольники с мясом, сыром и курицей готовят тут же.
— У вас есть санитарная книжка?- поинтересовался общественник Кабдыгали Оспанов. Продавцы и пекари самсы развели руками, мол, все документы у владельца отдела.
— А руки где вы моете?- спросил Кабдыгали Нургалиевич. Оказалось, что повара, моют руки из баклажек с водой. Тут же они моют посуду, и отмывают руки от сырого мяса. Прямой подачи воды в подземном переходе нет.
— Очевидно, что здесь давно нужен ремонт,- говорит Кабдыгали Оспанов.- Кругом грязь, пыль, все ступеньки разбиты, на стенах потёки. Больше всего местных жителей возмутило, что на ночь переход закрывают железными ролл-шторами. Получается, что в тёмное время пешеходы не могут воспользоваться подземкой. Им приходится переходить дорогу в неположенном месте. Естественно, есть риск попасть под машину. По идее, переход сдавали в аренду на тех условиях, что арендаторы не будут мешать пешеходам. Но сейчас мы этого не видим.
Общественники считают, что пешеходные переходы – это стратегические объекты. Их нужно вернуть на городской баланс и навести там порядок. Убрать не только торговые точки, но и сделать туалеты.
Второй остановкой инспекции, стала подземка на ЦУМе. Там тоже торгуют самсой, булочками с корицей, в отделах продают обувь. С раннего утра места занимают продавцы мелких безделушек.
Продавцы пожаловались, что у них нет туалета. В переходе раюотают точки общепита. Там повара отказались показывать свои документы, также сославшись на то, что они у хозяина отдела. В булочной на вход, воды не оказалось, руки и посуду моют в тазиках. Продавец самсы, предусмотрительно спряталась в недрах отдела, и не показывалась пока комиссия ходила по подземке. На другой стороне перехода, инспекция нашла продавщицу дисков с фильмами и сериалами.
— Это пиратство,- возмутились общественник,- уберите эти диски. За продажу положен штраф, соберите вещи и уйдите.
Однако, их просьбу продавец проигнорировала. Женщина индифферентно выслушала предупреждение, и тут же к ней подошли покупатели.
Кабдыгали Оспанов объяснил, что общественный совет намерен отправить запросы в акимат, противопожарную службу и СЭС. Они хотят выяснить кто арендатор, на каких условия аренда и соответствуют ли подземные переходы требованиям безопасности.
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Оспанову денег что ли перестало хватать?
всвсв
29 июня, 2017 в 16:13
Когда не было этих торговых точек, там ходить было страшно днем, а вечером вообще все по верху старались пройти. Бабушки через заборы лазили, только бы в темный подвал не спускаться.
Нет там такого движения, чтобы пробка создавалась.
А продавцы самсы и прочих «вкусностей» есть везде, с такими же нарушениями.
мимо проходила
29 июня, 2017 в 16:27