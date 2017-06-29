Подземные переходы Караганды хотят вернуть на городской баланс

Бойкая торговля, грязь и постоянный шум надоели карагандинцам (фото)

В общественный совет города обратились жители проспекта Нуркена Абдирова. Там, в районе остановки 1000 мелочей, расположен подземный переход. Вот только в нем удобству пешеходов предпочли торговлю, отделы зажаты между бетонными стенами и стеклопакетами. В узких коридорах трудно пройти, особенно в часы пик. Общественники, которые выехали с ревизией, усомнились в пожарной безопасности таких переходов. Они попытались найти арендодателя или владельцев бутиков, но никого из них там не оказалось.

Тогда участник комиссии Тимур Сайфуллин попытался выяснить, кому принадлежат площади. Он зашёл в несколько отделов, оказалось, что предприниматели заключали договоры аренды с разными людьми.

В подземке торгуют самсой, треугольники с мясом, сыром и курицей готовят тут же.

— У вас есть санитарная книжка?- поинтересовался общественник Кабдыгали Оспанов. Продавцы и пекари самсы развели руками, мол, все документы у владельца отдела.

— А руки где вы моете?- спросил Кабдыгали Нургалиевич. Оказалось, что повара, моют руки из баклажек с водой. Тут же они моют посуду, и отмывают руки от сырого мяса. Прямой подачи воды в подземном переходе нет.

— Очевидно, что здесь давно нужен ремонт,- говорит Кабдыгали Оспанов.- Кругом грязь, пыль, все ступеньки разбиты, на стенах потёки. Больше всего местных жителей возмутило, что на ночь переход закрывают железными ролл-шторами. Получается, что в тёмное время пешеходы не могут воспользоваться подземкой. Им приходится переходить дорогу в неположенном месте. Естественно, есть риск попасть под машину. По идее, переход сдавали в аренду на тех условиях, что арендаторы не будут мешать пешеходам. Но сейчас мы этого не видим.

Общественники считают, что пешеходные переходы – это стратегические объекты. Их нужно вернуть на городской баланс и навести там порядок. Убрать не только торговые точки, но и сделать туалеты.

Второй остановкой инспекции, стала подземка на ЦУМе. Там тоже торгуют самсой, булочками с корицей, в отделах продают обувь. С раннего утра места занимают продавцы мелких безделушек.

Продавцы пожаловались, что у них нет туалета. В переходе раюотают точки общепита. Там повара отказались показывать свои документы, также сославшись на то, что они у хозяина отдела. В булочной на вход, воды не оказалось, руки и посуду моют в тазиках. Продавец самсы, предусмотрительно спряталась в недрах отдела, и не показывалась пока комиссия ходила по подземке. На другой стороне перехода, инспекция нашла продавщицу дисков с фильмами и сериалами.

— Это пиратство,- возмутились общественник,- уберите эти диски. За продажу положен штраф, соберите вещи и уйдите.

Однако, их просьбу продавец проигнорировала. Женщина индифферентно выслушала предупреждение, и тут же к ней подошли покупатели.

Кабдыгали Оспанов объяснил, что общественный совет намерен отправить запросы в акимат, противопожарную службу и СЭС. Они хотят выяснить кто арендатор, на каких условия аренда и соответствуют ли подземные переходы требованиям безопасности.