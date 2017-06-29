Серик Шайдаров стал замом акима Карагандинской области

До этого он возглавлял Абайский район

Сегодня, 29 июня, стало известно о назначении нового заместителя акима Карагандинской области. Им стал Серик Шайдаров. Чиновник будет заведовать сектором сельского хозяйства, охраны окружающей среды и регулирования природопользования. До нынешнего назначения Серик Шайдаров работал акимом Абайского района. А пост зама акима области занимал Шагурашид Мамалинов, которого вчера отправили руководить акиматом Бухар-жырауского района.

Кроме того, сегодня назначили другого заместителя акима области. Им стал Алмас Айдаров. Он будет заниматься вопросами инвестиций, промышленности и развития малого и среднего бизнеса.