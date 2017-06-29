До этого он возглавлял Абайский район
Сегодня, 29 июня, стало известно о назначении нового заместителя акима Карагандинской области. Им стал Серик Шайдаров. Чиновник будет заведовать сектором сельского хозяйства, охраны окружающей среды и регулирования природопользования. До нынешнего назначения Серик Шайдаров работал акимом Абайского района. А пост зама акима области занимал Шагурашид Мамалинов, которого вчера отправили руководить акиматом Бухар-жырауского района.
Кроме того, сегодня назначили другого заместителя акима области. Им стал Алмас Айдаров. Он будет заниматься вопросами инвестиций, промышленности и развития малого и среднего бизнеса.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 35273 материалов.
Посетители оставили 205439 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
А это хорошо или плохо?
Санёк
29 июня, 2017 в 15:11
Поздравляю! Заслужил!!! Думаю, что должен справиться …
гражданин
29 июня, 2017 в 16:25