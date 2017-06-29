Прокуроры не причиняйте вред детям

Я как человек приученный анализировать последствия действий

Хочу открыть глаза бравым прокурорам рапортующим торжественно об оказание медвежьих услуг по принуждению оплаты элементов

на детей

Вить проблема материального обеспечения ребенка не решается если родитель богат и не хочет платить алименты или родитель беден и не может платить алименты

Потому что в Казахстане налоговики не работают на выявление скрытых и нелегальных доходов

И человек может получать зарплату в конверте миллион а расписываться за 35 000 тенге в месяц и элементы ребенок получит в виде %с 35 000 тенге

Другая ситуация человек завел новую семью и зарабатывает реально 35 000 тенге опять ребенку эти элементов даже на мороженое не хватит

Я считаю что государство обязано тюрьмы перевести на самообеспечение а детей до 18-лет на полное гособеспечение

От: Василий И