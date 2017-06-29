Стадион «Шахтер» допущен к соревнованиям

Основная и молодежная команды футбольного клуба «Шахтер» могут проводить свои домашние матчи на главной футбольной арене Караганды

Комиссия Профессиональной футбольной лиги Казахстана по допуску полей провела повторную инспекцию основного поля стадиона «Шахтер» (г. Караганда).

Напомним, что ранее в связи с неудовлетворительным состоянием газона основного поля стадиона «Шахтер» Комиссия ввела запрет на проведение матчей под эгидой ПФЛК.

Администрация стадиона провела работу по улучшению футбольного покрытия, основываясь на рекомендациях Комиссии и, как результат, основное поле стадиона в короткие сроки приведено в удовлетворительное состояние.

На основании изменившегося в лучшую сторону футбольного покрытия стадиона, а также при условии дальнейшего соблюдения рекомендаций, Комиссией принято решение снять ранее введенный запрет на проведение матчей ПФЛК. Основная и молодежная команды футбольного клуба «Шахтер» могут проводить свои домашние матчи на главной футбольной арене Караганды, сообщает официальный сайт ПФЛК.