В Караганде неизвестные снимают госномера с автомобилей и требуют выкуп

Вымогателей ищут

Сегодня утром в полицию обратились несколько десятков автовладельцев, с машин которых неизвестные сняли госномера. На лобовом стекле злоумышленники оставили записку:»Добрый день! Какая жалость у вас украли номер. Для того, чтобы вернуть его, просим внести 10 тысяч тенге на киви-кошелек **********с комментарием( указать госномер и номер телефона). Гарантия. Зарабатываем плохо, но честно».

Утро карагандинца Олжаса Сыздыкова началось с неприятного открытия. Неизвестные украли государственные номера с его машины. Такое в Караганде происходит частенько. Но раньше с пострадавших никто не требовал выкуп. Многие автолюбители считали, что это проделки работников частных платных стоянок. Таким образом, горожан убеждали в необходимости оставлять свои автомобили на охраняемых стоянках.

На автовладельцах решили подзаработать злоумышленники, методично требуя выкуп за возврат украденного. Неизвестно, сколько пострадавших пошли на поводу у преступников и перевели им деньги. Однако Олжас не стал платить вымогателям. Он позвонил в полицию.

-Сначала мне сказали подождать. Но потом перезвонили и попросили приехать самому в полицию. Как оказалось, таких как я было много. На тот момент, когда я приехал в отдел полиции пострадавших уже было 30 человек, — говорит Олжас. — В полиции я написал заявление о том, что произошла кража. Затем поехал в ГАИ, чтобы восстановить госномер. Мне сказали, что, если я хочу тот же самый номер, то нужно ждать полтора месяца, если другой – то всего один день. Я решил подождать. Все естественно не бесплатно. 4 тысячи тенге отдал.

Как стало известно, вымогатели работают по всему Казахстану. Уже было несколько случаев в Астане, Таразе и в Шымкенте. Вот добрались и до Караганды.

В полиции сообщают, что по состоянию на 28 июня было зарегистрировано 13 подобных обращений. И это только в Юго-восточном отделе полиции. Уже сегодня число пострадавших значительно возросло.

— На основании поступивших заявлений органами внутренних дел было возбуждено общее уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». В настоящее время предпринимаются меры по установлению личностей и задержанию подозреваемых, — сообщил пресс-секретарь ДВД области Бакытжан Кудияров.

Полицейские просят автолюбителей быть крайне внимательными. По возможности, не оставлять машины во дворах, а чтобы обезопасить себя, снимать номера на ночь.