Вымогателей ищут
Сегодня утром в полицию обратились несколько десятков автовладельцев, с машин которых неизвестные сняли госномера. На лобовом стекле злоумышленники оставили записку:»Добрый день! Какая жалость у вас украли номер. Для того, чтобы вернуть его, просим внести 10 тысяч тенге на киви-кошелек **********с комментарием( указать госномер и номер телефона). Гарантия. Зарабатываем плохо, но честно».
Утро карагандинца Олжаса Сыздыкова началось с неприятного открытия. Неизвестные украли государственные номера с его машины. Такое в Караганде происходит частенько. Но раньше с пострадавших никто не требовал выкуп. Многие автолюбители считали, что это проделки работников частных платных стоянок. Таким образом, горожан убеждали в необходимости оставлять свои автомобили на охраняемых стоянках.
На автовладельцах решили подзаработать злоумышленники, методично требуя выкуп за возврат украденного. Неизвестно, сколько пострадавших пошли на поводу у преступников и перевели им деньги. Однако Олжас не стал платить вымогателям. Он позвонил в полицию.
-Сначала мне сказали подождать. Но потом перезвонили и попросили приехать самому в полицию. Как оказалось, таких как я было много. На тот момент, когда я приехал в отдел полиции пострадавших уже было 30 человек, — говорит Олжас. — В полиции я написал заявление о том, что произошла кража. Затем поехал в ГАИ, чтобы восстановить госномер. Мне сказали, что, если я хочу тот же самый номер, то нужно ждать полтора месяца, если другой – то всего один день. Я решил подождать. Все естественно не бесплатно. 4 тысячи тенге отдал.
Как стало известно, вымогатели работают по всему Казахстану. Уже было несколько случаев в Астане, Таразе и в Шымкенте. Вот добрались и до Караганды.
В полиции сообщают, что по состоянию на 28 июня было зарегистрировано 13 подобных обращений. И это только в Юго-восточном отделе полиции. Уже сегодня число пострадавших значительно возросло.
— На основании поступивших заявлений органами внутренних дел было возбуждено общее уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». В настоящее время предпринимаются меры по установлению личностей и задержанию подозреваемых, — сообщил пресс-секретарь ДВД области Бакытжан Кудияров.
Полицейские просят автолюбителей быть крайне внимательными. По возможности, не оставлять машины во дворах, а чтобы обезопасить себя, снимать номера на ночь.
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Ушлёпок на тропу войны вышел?
Какой же ты всё-таки ушлёпок.
29 июня, 2017 в 17:20
Полицейские просят снимать номера на ночь — жесть!!!! Может быть нам еще колеса снимать на ночь? Или дворники? Полиция бы лучше преступников искала, а не изобретала велосипед.
Прохожий
29 июня, 2017 в 17:30
А может ваш грязную повозку лучше на платную стоянку ставить?
Да уш!!!
29 июня, 2017 в 20:26
Грязные у тебя мысли и чёрная завистливая душонка.
KO
29 июня, 2017 в 21:07
Прикрутил к тапкам колёса и считаешь, что крутой?
Нефиг ныть если сняли номера. Двор не для металлолома, двор для детских игр и Хабара на лавочке.
Да уш!!!
29 июня, 2017 в 22:40
Заколебали! Из подъезда не выйдешь — автоповозки впритык к двери подъезда. А за углом платная парковка (места имеются), напротив дома — бесплатный паркинг (тоже места есть). Но… А еще под твоими окнами всю ночь попискивает автосигнализация (а так спать хочется)! Словом, спокойной ночи, малыши!
михалыч
29 июня, 2017 в 18:28
По киви очень легко поймать если захотеть. Надо было кошелёк биткоин открывать.
Водитель
29 июня, 2017 в 18:40
Какие-то жадные и глупые вымогатели. Если официально восстановить номер в 2 с половиной раза дешевле, чем надеяться на честность вымогателей, то какой глупец будет им платить?
Горожанин
29 июня, 2017 в 21:59
Ни…. их не ищут. Им это не надо. За минуты вычисляют по номеру за ложные сообщения о взрывчатке.
Айгу
29 июня, 2017 в 22:18
Я на стоянку ставлю машину и сплю спокойно, чел 300 тенге сэкономил зато)))
Караганда
29 июня, 2017 в 23:03