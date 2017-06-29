«НВ» нашел самое дорогое платье в Караганде – оно продается в ТД «Даулет» стоит полтора миллиона тенге.
Ах эта свадьба! Девушкам хочется быть особенно прекрасными в этот день, ведь свадьба один раз и на всю жизнь. По крайней мере, хотелось бы в это верить. Предсвадебная суета длится несколько месяцев, молодожены покупают кольца, приглашают гостей, выбирают ресторан и, конечно же выбирают платье невесте. Согласно примете, жених не должен видеть невесту в подвенечном платье до свадьбы, поэтому ходят выбирать эту вещь обычно с мамой или подругами.
«НВ» нашел самое дорогое платье в Караганде – оно продается в ТД «Даулет» стоит полтора миллиона тенге. Оно такое же как остальные подвенечные наряды (они в принципе не особо отличаются друг от друга), только украшено особо дорогими стразами и каждый шов на нем выполнен вручную. По словам продавцов, невесты остаются верны традициям: белое пышное платье, длинная фата и кудри. Не особо наши девушки любят экспериментировать. Платья немного различаются по цвету и фасону, а по сути, все одинаковы: белое, пышное, с кружевами и стразами.
Белый цвет традиционно означает невинность невесты, т.е. то, что девушка выходит замуж девственницей. Если большинство выбирает именно белый цвет, то неужели у нас все невесты девственницы? А если это второй брак? Что-то девушки лукавят, выбирая традиционный наряд. Может стоит заменить белое на красное?
Свадьба – важное событие, но как показывает практика, не единственное и не всегда на всю жизнь. Но люди тратят на этот день своей жизни бешеные деньги, берут кредиты, занимают, продают машины, квартиры. Чтобы показать какие мы пафосные. Что мы богатые. И неважно, что потом приходится есть хлеб с водой.
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Милая Мария Чичкина, приятно слышать от девушки раскрытие женских тайн о девственности. Но лично мое мнение, что стремительное появление брака между брачующиюмися возможно только в том случае, если будущая пара усиленно вещает лапшу на уши друг другу, о себе любимых. И чем больше вещает, тем раньше они сходятся и тем больше у них детей в семье. А все остальные с «запросами» и «советами из телевизора» ждут до пенсии, принцесс и принцев. Так устроен мир и если не мириться с этим, то не будет и семьи.
А полтора миллиона за свадебное платье это дорого, но хорошо что есть традиция, что якобы будущий жених не должен его видеть, а соответственно не должен видимо и тратиться на платье
Александр Первый
29 июня, 2017 в 20:02