Платье в полтора миллиона!!!!

«НВ» нашел самое дорогое платье в Караганде – оно продается в ТД «Даулет» стоит полтора миллиона тенге.

Ах эта свадьба! Девушкам хочется быть особенно прекрасными в этот день, ведь свадьба один раз и на всю жизнь. По крайней мере, хотелось бы в это верить. Предсвадебная суета длится несколько месяцев, молодожены покупают кольца, приглашают гостей, выбирают ресторан и, конечно же выбирают платье невесте. Согласно примете, жених не должен видеть невесту в подвенечном платье до свадьбы, поэтому ходят выбирать эту вещь обычно с мамой или подругами.

«НВ» нашел самое дорогое платье в Караганде – оно продается в ТД «Даулет» стоит полтора миллиона тенге. Оно такое же как остальные подвенечные наряды (они в принципе не особо отличаются друг от друга), только украшено особо дорогими стразами и каждый шов на нем выполнен вручную. По словам продавцов, невесты остаются верны традициям: белое пышное платье, длинная фата и кудри. Не особо наши девушки любят экспериментировать. Платья немного различаются по цвету и фасону, а по сути, все одинаковы: белое, пышное, с кружевами и стразами.

Белый цвет традиционно означает невинность невесты, т.е. то, что девушка выходит замуж девственницей. Если большинство выбирает именно белый цвет, то неужели у нас все невесты девственницы? А если это второй брак? Что-то девушки лукавят, выбирая традиционный наряд. Может стоит заменить белое на красное?

Свадьба – важное событие, но как показывает практика, не единственное и не всегда на всю жизнь. Но люди тратят на этот день своей жизни бешеные деньги, берут кредиты, занимают, продают машины, квартиры. Чтобы показать какие мы пафосные. Что мы богатые. И неважно, что потом приходится есть хлеб с водой.