Он жалобно плакал и скулил на весь поезд
Пассажирка поезда 307Ц сообщением Жезказган — Астана, поругалась с проводниками четвёртого вагона, в котором ехала. Там, в железном ящике тамбура, проводники закрыли щенка. Он громко и жалобно плакал, женщина попросила проводников хотя бы дать ему воды. В доказательство она прислала, короткое видео, где ей показывает коробку мужчина.
— Я не знаю зачем они его там закрыли,- говорит Юлия на видео.
— Вы посмотрите, там дырки, всё есть там,- отвечает ей мужчина в белой рубашке. Он подходит к узкой, железной двери и вытаскивает небольшую коробку. Она заклеена скотчем, по бокам несколько неаккуратных дырок. Мужчина резко достаёт коробку, и равнодушно переворачивает.
— Какая дырка? Вы его мучаете!- продолжает возмущаться Юлия.- Дайте ему воды хотя бы.
— Он не пьёт воду, молоко надо.
— Ну дайте молока, зачем вы над животным издеваетесь?,- но молоко мужчина давать не спешит, он закидывает коробку обратно за дверь, небрежно запинывает её глубже и захлопывает створку.
По словам волонтёров приюта «Кошкин дом», скорее всего животное везли новым хозяевам. Чтобы не ездить между городами, они доплачивают проводникам, те провозят на поезде щенка или котёнка.
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есть хорошо описываемое слово — «Дебилы». Я поражаюсь, КАК, объясните мне КААААААК так можно поступать. Неужели сердце совсем не екает. Ну взял ты корбку, ну прояви ты сострадание к тому, кто изначально слабее и беззащитнее. Щенок или взрослая собака, неважно, — ведь достаточно просто посмотреть им в глаза.
Milledi
29 июня, 2017 в 18:11
Люди уроды ,как можно так относиться к живому ….
Нервная
29 июня, 2017 в 21:22