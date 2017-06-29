Проводники поезда заперли щенка в железном ящике (видео)

Он жалобно плакал и скулил на весь поезд

Пассажирка поезда 307Ц сообщением Жезказган — Астана, поругалась с проводниками четвёртого вагона, в котором ехала. Там, в железном ящике тамбура, проводники закрыли щенка. Он громко и жалобно плакал, женщина попросила проводников хотя бы дать ему воды. В доказательство она прислала, короткое видео, где ей показывает коробку мужчина.

— Я не знаю зачем они его там закрыли,- говорит Юлия на видео.

— Вы посмотрите, там дырки, всё есть там,- отвечает ей мужчина в белой рубашке. Он подходит к узкой, железной двери и вытаскивает небольшую коробку. Она заклеена скотчем, по бокам несколько неаккуратных дырок. Мужчина резко достаёт коробку, и равнодушно переворачивает.

— Какая дырка? Вы его мучаете!- продолжает возмущаться Юлия.- Дайте ему воды хотя бы.

— Он не пьёт воду, молоко надо.

— Ну дайте молока, зачем вы над животным издеваетесь?,- но молоко мужчина давать не спешит, он закидывает коробку обратно за дверь, небрежно запинывает её глубже и захлопывает створку.

По словам волонтёров приюта «Кошкин дом», скорее всего животное везли новым хозяевам. Чтобы не ездить между городами, они доплачивают проводникам, те провозят на поезде щенка или котёнка.