К 2019 году в Приозерске будут введены в эксплуатацию городской стадион и детский сад «Незабудка». В общей сложности на ремонт этих двух объектов понадобится порядка 170 млн тенге.
Оба объекта были построены около 50 лет назад. В начале этого года их передали в городскую коммунальную собственность (прежде здания были на балансе российских министерств обороны и образования).
Для здания детсада теперь предстоит подготовить техпаспорт, оформить земельный участок, провести техническое обследование и разработать проектно-сметную документацию по реконструкции. По словам акима Приозерска Кайрата Камзина, на ремонтные работы потребуется около 50 млн тенге.
В Приозерске 620 детей от 2 до 6 лет получают дошкольное образование — это 91 %. Открытие детского сада «Незабудка» позволит увеличить охват детей от 2 до 6 лет до 96 %.
Еще одна проблема Приозерска касается развития массового спорта. Местный стадион был построен в 1968 году. Сейчас он пустует, здесь нет воды, электричества, теплоснабжения. Сооружение занимает площадь в 4,1 га и может вмещать 1 500 человек единовременно.
До ноября 2016 года этот объект числился на балансе войсковой части № 03080 Министерства обороны Российской Федерации. Потом его передали отделу физкультуры и спорта Приозерска на основании постановления акимата.
В этом году была подготовлена смета реконструкции стадиона. На ремонт этого спортивного сооружения потребуется 120 млн тенге.
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Никогда не думала, что новость из другого города так порадует. Но вот судьба свела с Приозерском… Стадион просто в удручающем состоянии, но на нем тренируются…. , про садик ничего не скажу, но что в городе нет Хозяина видно невооруженным взглядом. Наши Абай Шахтинск Сарань, по сравнению с Приозерском — столицы! Люди в Приозерске просто замечательные! Реально замечательные. Особенно персонал больницы, вот низкий поклон и хирургу и всем кого среди ночи подняли и привезли из дома ради моего сына. Вернули веру в докторов по призванию. Искренне рада, что вам отремонтируют стадион, садик, глядишь и до больницы руки дойдут. И до домов. Спасибо всем за теплый прием.
Нина
29 июня, 2017 в 23:27