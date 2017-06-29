В Приозерске отремонтируют детский сад и стадион

К 2019 году в Приозерске будут введены в эксплуатацию городской стадион и детский сад «Незабудка». В общей сложности на ремонт этих двух объектов понадобится порядка 170 млн тенге.

Оба объекта были построены около 50 лет назад. В начале этого года их передали в городскую коммунальную собственность (прежде здания были на балансе российских министерств обороны и образования).

Для здания детсада теперь предстоит подготовить техпаспорт, оформить земельный участок, провести техническое обследование и разработать проектно-сметную документацию по реконструкции. По словам акима Приозерска Кайрата Камзина, на ремонтные работы потребуется около 50 млн тенге.

В Приозерске 620 детей от 2 до 6 лет получают дошкольное образование — это 91 %. Открытие детского сада «Незабудка» позволит увеличить охват детей от 2 до 6 лет до 96 %.

Еще одна проблема Приозерска касается развития массового спорта. Местный стадион был построен в 1968 году. Сейчас он пустует, здесь нет воды, электричества, теплоснабжения. Сооружение занимает площадь в 4,1 га и может вмещать 1 500 человек единовременно.

До ноября 2016 года этот объект числился на балансе войсковой части № 03080 Министерства обороны Российской Федерации. Потом его передали отделу физкультуры и спорта Приозерска на основании постановления акимата.

В этом году была подготовлена смета реконструкции стадиона. На ремонт этого спортивного сооружения потребуется 120 млн тенге.